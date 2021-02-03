Когда, кому и при каком условии разблокируют социальную транспортную карту гражданам 65+ в Москве, ответил замруководителя Департамента по транспорту правительства столицы

Принятые меры позволили создать условия для организованной, скоординированной и эффективной работы всех систем города при создавшейся ситуации и не допустить неконтролируемое развитие коронавируса, а главное, максимально сохранить жизни и здоровье жителей города Москвы, уверен чиновник Москвы.

Пенсионеры вынуждены платить за проезд

До сих пор заблокированы социальные транспортные карты гражданам 65+ в Москве. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», такое решение мэр Москвы принял еще 9 октября 2020 года. Спустя 2 месяца - декабре 2020 года - Сергей Собянин заявил, что пенсионерам, которые пройдут вакцинацию от коронавируса, разблокируют социальные карты. Оказалось, что сделать прививку готовы далеко не все пенсионеры Москвы, поскольку есть противопоказания и нет доверия к вакцине. Ждать отмены режима самоизоляции и сидеть дома многие москвичи возраста 65+ не могут, практически все ездят в поликлинику, к родственникам по различным семейным обстоятельствам, многие подрабатывают.

Первый заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Гамид Булатов ответил «Курьер. Среда. Бердск» на запрос о том, когда и при каком условии граждане Москвы 65+ получат свои социальные транспортные карты назад.

Как выяснилось, в соответствии с указом Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности» приостановлена возможность использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы.

- Для создания условий по обеспечению льготников необходимой медицинской помощью или для прохождения плановых процедур лечения - курсы диализа, химиотерапии и другие виды лечения по неотложным показаниям, при наличии у гражданина льготной категории записи к врачу через Единую медицинскую информационно-аналитическую систему ЕМИАС, MOC.РУ или терминал записи в поликлинике, предусмотрены процедуры по разблокировке социальных карт граждан.

Социальная карта разблокируется для проезда в течение всего дня, запланированного для посещения врача, при условии, что запись осуществлена не менее чем за два дня до даты посещения врача. Разблокировка социальных карт льготников, посещающих медицинские организации, осуществляется перевозчиками в ежедневном режиме.

Кроме того, количество заблокированных и разблокированных социальных карт не является постоянной величиной и ежесуточно колеблется, таким образом предоставить точные данные о количестве таких карт не представляется возможным.

- Во всем мире вакцинопрофилактика признана наиболее эффективным средством в борьбе с инфекционными заболеваниями. По данным Всемирной организации здравоохранения, из 30 лет, на которые возросла средняя продолжительность жизни в развитых странах, 25 лет приходится на долю вакцинопрофилактики. После проведения вакцинации у человека формируется иммунитет к заболеванию, и он перестает находиться в группе риска, - отметил в ответе на запрос Гамид Баширович.

Учитывая это, указом Мэра Москвы от 29.12.2020 № 127-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» предусмотрено возобновление возможности использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт при условии вакцинации против коронавирусной инфекции, но через 14 календарных дней после второй прививки. При этом указ не устанавливает нормы об обязательности вакцинации.

Вместе с тем отмечается, что в Российской Федерации в полной мере защищены интересы лиц, принявших решение отказаться от вакцинации. В соответствии с Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» граждане имеют право на отказ от профилактических прививок, в том числе от прививки от коронавирусной инфекции.

Вернут лит деньги за карты?

Выпадающие доходы от перевозки пассажиров, имеющих льготы, но пользующихся общественным транспортом бесплатно или по льготной цене, компенсируются перевозчикам — ГУП «Мосгортранс» и ГУП «Московский метрополитен» в рамках субсидии, выделяемой на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда и мероприятий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения.

Несмотря на введение ограничений на передвижение граждан в Целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, транспортным комплексом не снижался объем транспортной работы перевозчиков, не увеличивались интервалы движения наземного пассажирского транспорта и поездов московского метрополитена для обеспечения социального дистанцирования и комфорта пассажиров.

При значительном снижении общего количества пассажиров, оплачивающих свой проезд, в том числе связанном с переводом не менее 30 % работников организаций на дистанционный режим работы, и, как следствие, снижении билетных доходов, стоимость услуг по перевозке пассажиров не только не сократилась, но и возросла за счет сохранения объема транспортной работы перевозчиков и проведения перевозчиками дополнительных противоэпидемических мероприятий, отмечает начальник департамента.

Таким образом, увеличился и разрыв между себестоимостью перевозки одного пассажира и утвержденными тарифами на проезд, который и покрывается предоставляемыми из бюджета города Москвы субсидиями. С учетом сохранения объема транспортной работы, снижения билетной выручки, роста себестоимости перевозки одного пассажира и проведения противоэпидемических мероприятий экономии бюджетных средств, выделяемых на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда и мероприятий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения, вследствие временной блокировки социальных карт льготников не предполагается.

Меры по приостановлению возможности использования социальных карт для бесплатного проезда граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих определенные заболевания, являются необходимыми в условиях складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки и направлены исключительно на защиту жизни и здоровья населения, а также на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции и минимизацию рисков заболеваемости всех категорий граждан.

Приостановление возможности использования транспортного приложения социальных карт для перечисленных категорий граждан не является фактором, блокирующим использование городского и пригородного транспорта, вместе с тем принятые меры позволяют минимизировать передвижение граждан, отнесенных к группам риска, и, соответственно, снизить риски заражения новой коронавирусной инфекцией.

- Все принимаемые ограничительные меры носят исключительно временный характер. Органами исполнительной власти города Москвы на постоянной основе осуществляется мониторинг эпидемиологической обстановки на территории города, по результатам которого решается вопрос о принятии дополнительных мер или снятия ограничений. Кроме того, принятые меры позволили создать условия для организованной, скоординированной и эффективной работы всех систем города при создавшейся ситуации и не допустить ее неконтролируемое развитие, а главное, максимально сохранить жизни и здоровье жителей города Москвы, - уверен чиновник Москвы.

В это время читатели “Курьер. Среда. Бердск» продолжают обсуждать тему и искать пути решения проблемы. Москвичи рассказывают о своей жизни, о трудностях, с которыми сталкиваются из-за блокировки транспортных карт, о своей бедности и бессилии. Рассуждают пожилые люди и о том, что прикрываясь словами о заботе о здоровье пенсионеров, власти города их принуждают «добровольно» поставить недостаточно протестированную вакцину.