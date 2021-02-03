Понятие «должностное лицо» в Уголовном кодексе предлагают уточнить

В статьях Уголовного кодекса о злоупотреблении полномочиями могут уточнить понятие «должностное лицо», включив в него глав хозяйственных и акционерных обществ с преимущественным госучастием, публично-правовых компаний и государственных внебюджетных фондов. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях весенней сессии.
Речь идёт в том числе о компаниях, где государство, региональные или муниципальные власти могут назначать руководство или распоряжаться более 50% голосов в правлении.
Согласно действующему законодательству, руководители таких организаций не являются субъектами таких преступлений, как злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, служебный подлог, халатность. При этом они наделены организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями аналогично должностным лицам.
Источник: pnp.ru