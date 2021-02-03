Соцсети управляют сознанием пользователей, заявил Путин

Информационные платформы «плевать хотели» на то, что могут принести какой-то ущерб своим клиентам.

Путин заявил, что соцсети управляют сознанием пользователей

Президент России Владимир Путин заявил, что социальные сети начинают управлять сознанием пользователей, передает ТАСС.

По словам главы государства, они изучают человека, а затем предлагают ему ту информацию, которая им выгодна. Таким образом пользователь принимает решение, не понимая, что им манипулируют.

Президент также отметил, что соцсети — это бизнес, целью которого является получение прибыли «любой ценой».

Как считает Путин, информационные платформы «плевать хотели» на то, что могут принести какой-то ущерб своим клиентам.

Ранее TikTok заблокировал доступ к двум аккаунтам из-за призывов к незаконным акциям.