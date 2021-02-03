Что будет, если выпить алкоголь сразу после прививки от коронавируса

Массовая вакцинация против COVID-19 в разгаре

Массовая вакцинация против COVID-19 в разгаре. Но далеко не все знают, как работает прививка и как вести себя до и после вакцинации, а потому не торопятся прививаться. Развеем вредные мифы.

Наш эксперт – врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Миф. Перед прививкой нужно сдать анализ на антитела к коронавирусу.

На самом деле. Особого смысла в этом нет. Наличие антител никак не мешает действию вакцины. Даже если вы переболели коронавирусом и у вас имеются антитела, после вакцинации их количество увеличится и защита станет надёжнее.

Миф. Тем, кто переболел, прививаться не нужно.

На самом деле. Отказываться от прививки не стоит даже тем, кто уже перенёс коронавирусную инфекцию. Со временем количество антител к COVID-19 уменьшается, и возникает опасность повторного заражения. К тому же до сих пор неизвестно, какое именно количество антител обеспечивает надёжную защиту от вируса. Поэтому подстраховаться и обеспечить более мощный иммунитет будет нелишним.

Миф. После первого этапа вакцинации иммунитет снижается и опасность заражения COVID-19 растёт.

На самом деле. Это не так. Антитела к коронавирусной инфекции появляются уже спустя несколько дней после первого этапа вакцинации. Другое дело, что их может быть недостаточно для того, чтобы защита была полностью надёжной. Поэтому риск заразиться коронавирусом между первым и вторым этапами существует, но он не выше, чем до вакцинации. Впрочем, это не значит, что ­соблюдать меры предо­сторожности между первой и второй прививками не нужно.

Миф. Повышенная температура после прививки – это опасно.

На самом деле. Эта реакция совершенно нормальная. Вакцина ­«Спутник V», которая используется сегодня, – это векторная вакцина. Суть технологии состоит в том, что для получения вакцины учёные берут аденовирус, лишённый возможно­сти размножаться. Внутрь аденовируса «вставляют» кусочек РНК с информацией о белке коронавируса (S-протеине), с которым необходимо познакомиться иммунной системе, чтобы выработать защитные антитела. То есть аденовирус выступает в качестве «транспортного средства», к которому «прицеплен» S-белок коронавируса. Так вот, повышенная температура и недомогание – это всего лишь реакция организма на встречу с аденовирусом. Подобные симптомы возникают не у всех, а если и возникают, то обычно проходят в течение нескольких дней, так как из-за отсут­ствия генов размножения аденовирус неспособен вызвать настоящее заболевание.

Миф. Если после прививки поднялась температура, её нельзя сбивать, иначе не выработается иммунитет.

На самом деле. Температура – всего лишь одно из свидетельств того, что организм отреагировал на встречу с адено­вирусом. На выработку иммунитета к COVID-19 цифры на градуснике никак не влияют. Поэтому при плохом само­чувствии можно принять привычное для вас жаропонижающее средство.

Миф. Если у человека есть иммунитет к аденовирусу, вакцина не подействует, так как организм слишком быстро расправится с вектором и не успеет выработать защиту от COVID-19.

На самом деле. Такие опасения дейст­вительно были у создателей вакцины. В том числе поэтому вакцинация проводится в два этапа. Для изготовления первого и второго компонентов вакцины используются разные аденовирусы (26 и 5 серотипы). И вероятность того, что на момент прививки у человека имеется высокий титр антител к обеим разновидностям аденовируса, ничтожна, ведь иммунитет к аденовирусам нестоек.

Миф. Перед прививкой нужно сдать тест на коронавирус, чтобы исключить бессимптомное заболевание.

На самом деле. Это необязательно. Вакцинация во время бессимптомного течения коронавирусной инфекции не принесёт вреда здоровью, а вот польза от неё очевидна. Дело в том, что при бессимптомной форме заболевания организм, как правило, вырабатывает минимальное количество антител к COVID-19, поэтому риск повторного заражения у таких больных очень велик. Прививка избавит от этого риска.

Миф. После прививки нельзя пить алкоголь, иначе вакцина не подействует.

На самом деле. Вакцина подействует в любом случае. Но когда в организме происходят иммунные реакции, он становится особенно восприимчив к различным вредным воздей­ствиям. Поэтому после прививки даже небольшие дозы алкоголя могут вызвать отравление, проблемы с печенью и поджелудочной железой. По той же причине в течение нескольких дней после прививки стоит избегать стрессов, переохлаждений, посещения бани и сауны.

Миф. Людям с хроническими заболеваниями и пожилым прививаться нельзя.

На самом деле. Поскольку у таких людей риск тяжёлого течения коронавирусной инфекции особенно велик, прививка им жизненно необходима. Единственное условие – вакцинироваться нужно вне обострения хронического заболевания. И конечно же, перед тем как сделать прививку, лучше обратиться к своему лечащему врачу. Чтобы снизить проявления пост­вакцинальных реакций, ослабленным больным нередко назначают приём противовоспалительных средств за несколько дней до прививки и после неё, астматикам увеличивают дозу ингаляционных препаратов, диабетикам рекомендуют более внимательно контролировать уровень сахара в крови, гипертоникам на короткое время назначают дополнительные препараты для снижения давления. Схема профилактических мер зависит от основного заболевания.

Миф. После вакцинации носить маску необязательно.

На самом деле. Прививка не даёт 100%-ной гарантии, что вы не заразитесь коронавирусом. Другое дело, что у привитых людей коронавирусная инфекция протекает в лёгкой или бессимптомной форме. И такой человек, сам не зная того, может заразить окружающих. А раз так, носить маску всё-таки придётся.

Миф. Прививка не защищает от мутировавшего коронавируса – британского, бразильского или южно­африканского штаммов.

На самом деле. Имеющиеся мутации коронавируса незначительны, поэтому вакцина защищает от всех известных штаммов COVID-19.

Источник: АиФ

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