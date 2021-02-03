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Может покинуть пост мэра Новосибирска Анатолий Локоть до 25 февраля, заявил независимый журналист Николай Сальников. Так ли это?

11:56 03.02.2021, Михаил Бедроев Фото: мэрии Новосибирска
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"Его будущее не имеет никакого значения с точки зрения политической ситуации в стране в целом, также конкретно в Новосибирской области. Формально свои обязанности он, безусловно, выполняет, но по сравнению с теми возможностями, которые перед ним открывались после избрания, он не использовал эти возможности даже на 5%",- считает политолог Яков Савченко.

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Мэр Анатолий Локоть

Руководитель штаба оппозиционера Навального в Новосибирске Сергей Бойко, находясь на данный момент в СИЗО, создал петицию на сайте change.org, адресованную депутатам горсовета Новосибирска. В ней идет речь об отставке мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в которой на 10:20 утра 3 февраля собралось более 6 500 тысяч подписей.

- Мы, жители города Новосибирска, требуем от депутатов городского совета не утверждать ежегодный отчёт и поставить оценку «неудовлетворительно» мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Мы считаем, что для этого есть веские причины, - написал Сергей Бойко.

Кроме того, в группе Facebook Николай Сальников написал, что в период с 18-го по 25-е февраля Анатолий Локоть может покинуть пост мэра Новосибирска. "Курьер. Среда. Бердск" обратился за комментарием данной информации к пресс-секретарю Анатолия Локтя Глебу Черепанову.

– Это какие-то фантазии. Информация по поводу скорого ухода нынешнего мэра не соответствует действительности, - сообщил Черепанов в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 3 февраля.

Также эту новость прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" политолог Новосибирска Яков Савченко.

– В рамках происходящих событий, это все является настолько незначительным и несущественным. Совершенно очевидно, что свой срок, который нужно было использовать гораздо эффективней, мэр Локоть разменял на спокойную жизнь. Поэтому его будущее не имеет никакого значения с точки зрения политической ситуации в стране в целом, также конкретно в Новосибирской области. Формально свои обязанности он, безусловно, выполняет, но по сравнению с теми возможностями, которые перед ним открывались после избрания, он не использовал эти возможности даже на 5%, – рассуждает Яков Евгеньевич.

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От редакции

Уволится?

Аноним, 03 февраля 2021 12:22
НВР:
В думу засобирался?Правильно,там даже отвечать ни за что не надо.А то горожане задолбали своими вопросами,Почему не работаете? Один снег на дорога чего стоит

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