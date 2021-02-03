Несут гвоздики к зданиям судов сторонники Навального. Задержаны двое

Симоновский райсуд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде рассмотрел ходатайство ФСИН России о замене условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный.

Сторонники Навального в Челябинске несут гвоздики к зданиям судов. Задержаны двое

В Челябинске сторонники политика Алексея Навального, которому накануне заменили условный срок лишения свободы на реальное заключение, несут цветы к зданиям судов. Таким образом жители откликнулись на призыв одного из участников группы в телеграм-канале местного штаба Навального.

«Челябинцы приносят гвоздики к зданиям судов, ведь судебная система сегодня умерла», — написали в штабе.



Центральный суд Центральный судштаб Навального в Челябинске

Нести просят по две гвоздики к зданиям районных судов, но почему-то основная часть активистов отправилась к Арбитражному суду региона. Там, судя по всему, двоих человек задержали ночью. Сообщение о задержании оставила одна из участниц чата штаба. Позже данные о задержании двух челябинцев подтвердило издание «ОВД-инфо».

Фото гвоздик за ночь появилось от Центрального и Курчатовского районных судов. Акция, по словам участников, продолжится утром в среду, 3 февраля.



Курчатовский районный суд

Курчатовский районный судштаб Навального в Челябинске

Напомним, вчера, 2 февраля, в Симоновский райсуд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде рассмотрел ходатайство ФСИН России о замене условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Суд удовлетворил ходатайство ФСИН. С учетом условного срока и СИЗО, Навальный отправится в колонию на 2 года и 8 месяцев. После оглашения приговора московский штаб Навального призвал сторонников оппозиционера выходить на несанкционированную акцию протеста на Манежную площадь. Задержано более тысячи людей.

Источник: znak.com