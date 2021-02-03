03.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Прооперируют в онкологии арестованного мэра Томска Ивана Кляйна

13:15 03.02.2021 Фото: instagram.com/za_kleina
1

Также адвокат сообщила, что операция должна была еще пройти 26 января, однако по неизвестным для защиты причинам сроки госпитализации сдвигались.

% name% title
Арестованного мэра Томска прооперируют в НИИ онкологии

Адвокат Марина Вихлянцева уточнила, что у Ивана Кляйна есть показания к немедленному оперативному вмешательству.
Мэр Томска Иван Кляйн, арестованный по обвинению в превышении должностных полномочий, будет прооперирован в НИИ онкологии Томского научного медцентра по запросу УФСИН, сообщила ТАСС адвокат градоначальника Марина Вихлянцева.

"Это правда - его готовят к операции. У него есть показания к немедленному оперативному вмешательству. НИИ онкологии по запросу УФСИН дало согласие на оперативное хирургическое лечение", - сказала собеседница агентства, добавив, что дата госпитализации на данный момент - 4 февраля. Диагноз мэра защитник не уточнила, сославшись на врачебную тайну.

Также адвокат сообщила, что операция должна была еще пройти 26 января, однако по неизвестным для защиты причинам сроки госпитализации сдвигались. Последний раз операцию передвинули со 2 на 4 февраля. По мнению защиты, следствие таким образом оказывает давление на их подзащитного. Ранее защита сообщала, что мэр тяжело болеет, "из-за болей не способен самостоятельно передвигаться и элементарно ухаживать за собой".

Как позднее уточнили адвокаты мэра в своем Telegram-канале, Кляйн содержится в палате медчасти СИЗО в связи с резким обострением имеющихся у него заболеваний, ему вводят антибиотики, поддерживающие его жизнедеятельность. Консилиум врачей рекомендовал провести операцию и морфологическое исследование. Также защита считает, что Кляйну необходимо изменить меру пресечения градоначальника на домашний арест, так как она обеспечит изоляцию их клиента от общества, но в то же время позволит его прооперировать, затем вести послеоперационный уход и врачебный контроль при сохранении ограничений и запретов, в том числе на общение с любыми лицами и под контролем ФСИН.

В отношении Кляйна возбуждены два уголовных дела о превышении полномочий, а также дело о незаконном предпринимательстве. Он был задержан 13 ноября 2020 года, вину не признает. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его, 18 ноября он был временно отстранен от должности решением суда.

11 января Кировский районный суд Томска продлил арест Кляйну до 13 марта. Защита просила суд Томской области избрать Кляйну меру пресечения, не связанную с лишением свободы, из-за состояния его здоровья.

Источник: ТАСС

коррупция превышение должностных полномочий чиновник Иван Кляйн
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Все обойдется?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ суд по отмене выборов мэра Бердска не явился назначенный главой города Евгений Шестернин
14:31 03-02-2021
В суд по отмене выборов мэра Бердска не явился назначенный главой города Евгений Шестернин
Репортаж о малолетних участниках незаконных митингов выпустил СК России. Смотрите видео
14:30 03-02-2021
Репортаж о малолетних участниках незаконных митингов выпустил СК России. Смотрите видео
Что можно сделать из прокисшего молока
14:20 03-02-2021
Что можно сделать из прокисшего молока
Назвал агрессивным поведение Навального в суде политолог
14:15 03-02-2021
Назвал агрессивным поведение Навального в суде политолог
Коронавирус забрал жизни 7 человек за сутки на 3 февраля в Новосибирской области
14:12 03-02-2021
Коронавирус забрал жизни 7 человек за сутки на 3 февраля в Новосибирской области
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
14:12 03-02-2021
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Зараженных коронавирусом за сутки на 3 февраля в Новосибирской области посчитал оперштаб
14:11 03-02-2021
Зараженных коронавирусом за сутки на 3 февраля в Новосибирской области посчитал оперштаб
БердскСмертельное давление у человека назвала врач Ольга Сычевая из Бердска. Как спастись после скачков погоды и магнитных бурь, объясняем
14:03 03-02-2021
Смертельное давление у человека назвала врач Ольга Сычевая из Бердска. Как спастись после скачков погоды и магнитных бурь, объясняем
Как часто матерятся на работе, рассказали жители России
14:00 03-02-2021
Как часто матерятся на работе, рассказали жители России
1408 человек задержали в России в день приговора Алексею Навальному 2 февраля в суде Москвы. Списки задержанных ОВД инфо
13:52 03-02-2021
1408 человек задержали в России в день приговора Алексею Навальному 2 февраля в суде Москвы. Списки задержанных ОВД инфо