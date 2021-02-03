Устроили пьяную поножовщину пенсионеры в пансионате Бердска

У мужчины, нанесшего удар в сердце, уже были проблемы с законом. Ранее его судили по статье «Истязание».

В бердском пансионате 63-летний пенсионер набросился на друга с ножом

Несчастный случай произошел вечером 28 января. Посиделки двух пенсионеров Бердского пансионата ветеранов труда закончилась резней.

От полученных травм едва не погиб 60-летний постоялец пансионата. Его ударили ножом в сердце.

Мужчину срочно госпитализировали в Бердскую городскую больницу.

63-летний мужчина, живущий в том же пансионате, самостоятельно пришел с повинной в полицию. Он рассказал, что вонзил нож в потерпевшего после ссоры, во время совместного распития алкогольных напитков.

У пострадавшего пенсионера врачи диагностировали раны сердца, диафрагмы и грудной клетки.

У мужчины, нанесшего удар в сердце, уже были проблемы с законом. Ранее его судили по статье «Истязание».

Источник: КП