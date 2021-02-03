Вернется на ринг пойманный на допинге боксер Александр Беспутин. Названа дата

Александр Беспутин является бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA с 2019 по 2020 год, а также чемпион США с 2018 по 2019 год по версии USBA (Боксерской ассоциации Соединенных Штатов Америки) в полусредней весовой категории.

Пойманный на допинге боксер Беспутин вернется на ринг 20 марта

Поединок бывшего чемпиона мира по боксу россиянина Александра Беспутина состоится 20 марта в Москве. Спортсмен не выступал на соревнованиях с начала декабря 2019 года из-за положительной допинг-пробы.

Бывший чемпион мира в полусредней весовой категории по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Александр Беспутин проведет следующий бой в Москве 20 марта. Об этом сообщили организаторы турнира ТАСС.

«Александр (Беспутин) выступит в Москве 20 марта», — рассказал собеседник агентства.

Александр Беспутин является бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA с 2019 по 2020 год, а также чемпион США с 2018 по 2019 год по версии USBA (Боксерской ассоциации Соединенных Штатов Америки) в полусредней весовой категории.

В своем последнем бою Беспутин в ноябре 2019 года победил соотечественника Раджаба Бутаева и завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Однако из-за положительного допинг-теста результаты поединка были аннулированы. По словам Бутаева, спортсмен якобы сначала отказывался сдавать анализы для Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA), а потом две недели скрывал свое фактическое местоположение.

В середине января ТАСС со ссылкой на результаты исследования сообщил, что в организме российского боксера были обнаружен препарат лигандрол, который способствует увеличению общей мышечной массы организма. При этом сам Беспутин отказался признавать обвинения в свой адрес, отвергнув употребление каких-либо запрещенных веществ.

За всю профессиональную карьеру российский боксер выступал в двух весовых категориях — полусредней (до 66,7 кг) и первой средней (до 69,85 кг). В общей сложности он провел 14 боев, в которых одержал 13 побед, девять из которых — нокаутом.

В главном поединке московского турнира встретятся чемпион WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) в полутяжелом весе Артур Бетербиев и немецкий боксер Адам Дайнес. Изначально бой между спортсменами был запланирован на декабрь прошлого года, однако потом организаторы турнира приняли решение перенести турнир на более поздний срок в связи с заболеванием россиянина COVID-19.

Бетербиев является действующим чемпионом мира в полутяжелой весовой категории по версиям IBF (начиная с 2017 года) и WBC (с 2019-го). В ноябре 2017 года россиянин провел поединок против немца Энрико Келлинга в бою за вакантный титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии IBF. Бетербиев одержал победу нокаутом в заключительном 12-м раунде. Спустя два года он защитил титул в поединке с американцем сербского происхождения Радивое Калайджичем, нокаутировав соперника уже в третьем раунде.

В октябре 2019 года состоялся объединительный бой между двумя действующими чемпионами мира — обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым и обладателем титула WBC украинцем Александром Гвоздиком. В десятом раунде россиянин трижды отправил оппонента в нокдаун и выиграл поединок. После этого боя Гвоздик принял решение объявить о завершении профессиональной боксерской карьеры. В общей сложности Бетербиев провел 15 поединков, во всех из них россиянин неизменно отправлял оппонентов в нокдаун.

Источник: sportrbc.ru