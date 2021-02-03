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«Ростелеком» в Новосибирске стал лауреатом премии «Директор года Сибири»

11:46 03.02.2021
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В Новосибирске 2 февраля назвали победителей межрегионального конкурса «Директор года Сибири.

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Предприятие года Сибири» по итогам 2019 года. Лауреатом в номинации «Устранение цифрового неравенства» стал директор Новосибирского филиала компании «Ростелеком» Юрий Куприянов.
«Компания “Ростелеком” устраняет цифровое неравенство в Новосибирской области с 2015 года. Благодаря одноименной федеральной программе жители 279 населенных пунктов региона с населением от 250 до 500 жителей уже обеспечены бесплатным доступом в интернет. Для этого наши специалисты проложили более 4 300 километров волоконно-оптических линий связи и установили точки доступа Wi-Fi. Основной проект мы завершили досрочно в 2020 году, и готовы продолжать работу для жителей тех сел и деревень, в которых проживает меньше 250 человек», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Конкурс «Директор года Сибири. Предприятие года Сибири» уже 18 лет проводится издательским домом «Сибирское слово» и Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий совместно с деловым клубом «СЭР» и Новосибирской городской торгово-промышленной палатой при поддержке полномочного представителя Президента РФ в СФО, правительства Новосибирской области, Законодательного собрания региона и мэрии Новосибирска. В этот раз экспертная комиссия определила 49 победителей в различных сферах экономики.
«Прошлый год был непростым, но наша промышленность и наши предприниматели показали хорошую работу. Этот конкурс позволяет еще раз оценить свои силы и возможности, поработать над ошибками и сделать правильные выводы», — сказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка на церемонии награждения лауреатов конкурса.
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ПАО «Ростелеком»
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