«Государство держит в нищете»: Объяснил отдых россиян в кредит экономист

Люди не имеют денег на нормальный отдых, и залезают ради него в долги, весьма серьезно рискуя, потому что при потере работы они не смогут вернуть кредит.

Каждый пятый россиянин организует свой отпуск полностью за счет кредита

Каждый пятый россиянин организует свой отпуск полностью за счет кредита, пишут РИА Новости.

Экономист Михаил Делягин в эфире НСН отметил, что эти данные хорошо иллюстрируют реальные финансовые возможности россиян.

«То есть люди не имеют денег на нормальный отдых, и залезают ради него в долги, весьма серьезно рискуя, потому что при потере работы они не смогут вернуть кредит. Это реальная угроза и реальная иллюстрация того, в какой бедности и нищете удерживает граждан России государство», – прокомментировал он.

Также Делягин в интервью НСН предположил, что многие россияне потеряли мотивацию на работе из-за ее дистанционного формата, хотя и выступают за переход на «удаленку» на постоянной основе.

Источник: nsn.fm