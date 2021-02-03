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«Государство держит в нищете»: Объяснил отдых россиян в кредит экономист

13:30 03.02.2021 Фото: pixabay.com
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Люди не имеют денег на нормальный отдых, и залезают ради него в долги, весьма серьезно рискуя, потому что при потере работы они не смогут вернуть кредит.

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Каждый пятый россиянин организует свой отпуск полностью за счет кредита

Каждый пятый россиянин организует свой отпуск полностью за счет кредита, пишут РИА Новости.

Экономист Михаил Делягин в эфире НСН отметил, что эти данные хорошо иллюстрируют реальные финансовые возможности россиян.

«То есть люди не имеют денег на нормальный отдых, и залезают ради него в долги, весьма серьезно рискуя, потому что при потере работы они не смогут вернуть кредит. Это реальная угроза и реальная иллюстрация того, в какой бедности и нищете удерживает граждан России государство», – прокомментировал он.

Также Делягин в интервью НСН предположил, что многие россияне потеряли мотивацию на работе из-за ее дистанционного формата, хотя и выступают за переход на «удаленку» на постоянной основе.

Источник: nsn.fm

бедность кризис нищета отдых
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От редакции

Отдыхали в кредит?

Аноним, 03 февраля 2021 14:01
НВР:
нет.Зачем? Есть лес,на берег с палаткой и т.д.

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