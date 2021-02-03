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Что полезнее - курица или индейка?

17:50 03.02.2021 Фото: pixabay
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Стоит ли переплачивать в погоне за диетическим питанием?

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Калорийность у мяса кур и индейки отличается, но разница не существенная

Диетолог Екатерина Бурляева взялась поставить точку в противостоянии куроедов и любителе индюшатины.

Действительно, многие из нас уверенны, что индейка является более диетическим мясом, чем привычная всем курятина, которая, кстати, и стоит дешевле.

Так ли это? Стоит ли переплачивать в погоне за диетическим питанием.

– Если обращаться к БЖУ (количество в продукте белков, жиров, углеводов – прим.автора), то показатели будут почти одинаковыми. Калорийность у мяса кур и индейки отличается, но разница не существенная – до трёх десятков килокалорий, – пояснила кандидат мед.наук Екатерина Бурляева, руководитель центром «Здоровое и спортивное питание». – Примерный состав имеют они и по составу витаминов и микроэлементов. Примечательно, что по содержанию важных аминокислот индейка существенно проигрывает курице.

Диетолог Бурляева также разъяснила, что если обдирать кожу с курицы и индейки, то не слишком отличается количество калорий, которые содержи мясо.

Лучший способ приготовления для птичьего мяса — это тушение, приготовление в пароварке или запекание в духовке. Обжаривать курицу лучше на сковороде без масла или гриле.

А что с гормонами в курятине? В настоящее время селекция в животноводстве достигла таких результатов, что птица, которая идёт на мясо очень быстро набирает вес. Поэтому гормоны в курятине, по мнению диетолога, это, скорее, пугалка.

На что обратить внимание при выборе птицы?

На продукте должна быть маркировка, где содержится информация о производители, месте его нахождения, датах изготовления и годности.

Источник: 7mednews

индейка курица правильное питание советы диетолога Екатерина Бурляева
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От редакции

А вы что больше любите: курицу или индейку?

Adeli, 03 февраля 2021 18:01
УТКУ

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