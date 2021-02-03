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Новую Tesla могут не пустить на дороги из-за футуристической детали. Что не так?

17:20 03.02.2021 Фото: iz.ru
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Обновленный руль напоминает штурвал самолета. Экспертам предстоит установить безопасность разработки.

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Это пока лишь презентация, и не исключено, что в серийном выпуске электрокары будут с привычным рулем

Новые машины Tesla могут не допустить на дороги общего пользования. На Model S и Model X установили необычный руль. При этом конструкцию не согласовали с регулирующими органами США, передает телеканал «Известия». Обновленный руль напоминает штурвал самолета. Экспертам предстоит установить безопасность разработки. Это пока лишь презентация, и не исключено, что в серийном выпуске электрокары будут с привычным рулем.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru

Model S Model X tesla новый руль электрокары
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