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Бешеный ветер до 20 метров в секунду пришел в Бердск

12:50 03.02.2021 Фото: pixabay.com
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Единый телефон экстренных оперативных служб - 112.

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3 февраля по Новосибирской области ожидаются снег, метели, днем порывы ветра до 20 м/с

По данным ГМЦ 3 февраля по Новосибирской области и Бердске ожидаются снег, метели, днем порывы ветра до 20 м/с. Единый телефон экстренных оперативных служб - 112.

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