По данным ГМЦ 3 февраля по Новосибирской области и Бердске ожидаются снег, метели, днем порывы ветра до 20 м/с. Единый телефон экстренных оперативных служб - 112.
Бешеный ветер до 20 метров в секунду пришел в Бердск
12:50 03.02.2021
Единый телефон экстренных оперативных служб - 112.
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От редакции
Сносит?
БердскБешеный ветер до 20 метров в секунду пришел в Бердск
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