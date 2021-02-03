По данным ГМЦ 3 февраля по Новосибирской области и Бердске ожидаются снег, метели, днем порывы ветра до 20 м/с. Единый телефон экстренных оперативных служб - 112.
Метель с бешеным ветром до 20 метров в секунду пришли в Бердск 3 февраля
12:50 03.02.2021
Единый телефон экстренных оперативных служб - 112.
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