Метель с бешеным ветром до 20 метров в секунду пришли в Бердск 3 февраля

Единый телефон экстренных оперативных служб - 112.

3 февраля по Новосибирской области ожидаются снег, метели, днем порывы ветра до 20 м/с По данным ГМЦ 3 февраля по Новосибирской области и Бердске ожидаются снег, метели, днем порывы ветра до 20 м/с. Единый телефон экстренных оперативных служб - 112.

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