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Испытают новый плавающий танк "Спрут-СДМ1" в Сибири. Смотрите прошлые испытания боевой машины на видео

15:00 03.02.2021 Фото: tehnowar.ru
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Танк вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом.

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Спрут-СДМ1

Новейший российский аэромобильный плавающий танк "Спрут-СДМ1" в ближайшее время направят на следующий этап госиспытаний в Западную Сибирь, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

В конце прошлого года "Спрут" прошел испытания в Черном море, где подтвердил способность без подготовки преодолевать водные преграды и плыть по морю при волнении до трех балов. Также боевую машину протестировали в средней полосе России и субтропиках, где температура достигала +40 градусов.

"В ближайшее время для легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" начнутся испытания в условиях низких температур, которые пройдут на территории Западной Сибири", - сказал Оздоев.

Он добавил, что затем с танком будут проведены испытания на аэромобильность – надо подтвердить возможности по авиадесантированию "Спрута" из военно-транспортных самолетов Ил-76МД.
Как сообщил ранее РИА Новости источник, близкий к штабу ВДВ, "Спрут-СДМ1" должны принять на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) в 2023 году. В том же году начнутся его серийные поставки. По данным Минобороны РФ, подготовка командиров для "Спрут-СДМ1" началась в ВДВ с 1 декабря 2020 года.

Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", также позиционируемая как легкий плавающий танк, разработана и создана ПАО "Курганмашзавод", входящим в состав холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". Танк вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. "Спрут" развивает скорость по шоссе в 70 км/ч, на плаву – до 9 км/ч.

Источник: РИА Новости

плавающий танк Спрут-СДМ1
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От редакции

Опасное "оружие"?

Аноним, 03 февраля 2021 15:25
Амеры планируют лунную базу. Уже все страны, кто мог - подключился. Россия не в из числе, потому что советские технологии безнадёжно устарели, а новых нет и не предвидится. Маск запустил несколько сотен спутников дач создания глобального интернета и планирует колонизацию Марса. Уже сверхтяжёлый ракетоноситель испытывает...

А эти всё танчики клепают. То одну ракету к танчику приделают, то другую. То с самолёта его сбросят, то с лодочки утопят. Кому это надо, когда эти танчики с беспилотников пачками поджигают - не ясно. Но госбабло на "перспективные разработки" выделяется исправно. Ну а чо, не солить же его? Пока оно есть, пока нефть ещё продаётся- надо пилить.

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