Бесследно пропали две девочки в Карелии

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефонам: +7-911-661-93-58, +7 (81436) 4-14-18.

В Олонецком районе пропали две 16-летние девочки

В Олонецком районе пропали две 16-летние девочки.

Виктория Головина Виктория Антоновна покинула место жительства в Олонце 1 февраля, до настоящего момента её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид около 20 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы рыжие. Была одета: черная куртка с капюшоном, черные джинсы (джоггеры), серые кроссовки с белой подошвой. При себе имела разноцветный рюкзак.

Валконен Олеся ушла из дома в Олонце 2 февраля, до настоящего момента её местонахождение также неизвестно.

Приметы: на вид около 20 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-коричневые длинные. Была одета: черная куртка с капюшоном, темно-синие джинсы, белые кроссовки. При себе имела разноцветный рюкзак.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефонам: +7-911-661-93-58, +7 (81436) 4-14-18.