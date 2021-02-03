Точный гороскоп на четверг 4 февраля для каждого знака зодиака

Овнам нельзя идти на поводу иллюзий, а Рыбам категорически запрещается в ступать в конфликты

Овны часто идут на поводу своих иллюзий. Старайтесь сегодня смотреть на вещи реально. У вас очень много фантазий, но от них не много толку. Вы не находите последнее время применение своим идеям, от этого получаете только разочарование. Не стоит болезненно относиться к критике в свой адрес, иногда вам люди дают очень токовые замечания. С собой будьте честны, но не торопитесь доверять окружающим.

Все усилия и старания Тельцов в этот день напрасны. Похоже, что сегодня вы взялись не за свое дело. Вам необходимо переключиться на что-то другое, иначе все, что вы сделаете в этот день уйдет впустую. От знакомого человека, с которым вы недавно имели общее дело, сегодня может поступить интересное предложение. Несмотря на все бывшие разногласия, отношения будут развиваться только в положительном ключе.

Сегодня Близнецам потребуется огромное терпение. Многое из того, что Вы себе представляете окажется далеко не таким. Вы можете разочароваться в близких людях, но сами не признаете ошибки в своих неправильных выводах и умозаключениях. Проблемы сегодняшнего дня не будут нести глобального характера. Вы все сможете преодолеть и пережить, найдете новые поводы для радостных минут.

Осторожность и благоразумие Раков помогут им сегодня обойти все ловушки, расставленные их недоброжелателями. Действуйте проверенными методами, ваша тактика вполне эффективна. В средине дня вы будете не слишком внимательны к близким. Постарайтесь найти время для общения с родственниками. Финансовое состояние не дает вам повода тратить деньги опрометчиво.

Стремления Львов сегодня сильны и противоречивы. Этот день для вас будет довольно беспокойным. Нагрузка на работе возрастет значительно, вы будете все время заняты, но конкретно ничего стоящего в этот день сделать не сможете. Вас раздражают замечания близких, не стоит давать волю своим эмоциям и идти у них на поводу. Умерьте свои расходы, вам понадобятся скоро деньги для более важных дел.

В течении дня Девам придется доказывать свои профессиональные навыки. Не стоит сегодня чрезмерно убеждать окружающих в том, что решения, которые вы принимаете единственно правильные и вам хорошо обдуманы. Вам предстоит сегодня конкурентная борьба, но вы ее проиграете. Напряженное время наступает и в вашей личной жизни. Не давайте волю своей ревности, не стоит сражаться с ветряными мельницами.

Весы часто рассчитывают, что радость и счастье свалятся им внезапно на голову. Вы сможете их получить, но сначала вам придется немного потрудиться. Вторая половина дня пройдет для вас оживленно и весело. Вас окружат приятные люди, с которыми вам приятно иметь дело. Возможны неожиданные приятные визиты. Сегодня вы сможете успешно импровизировать и проводить творческие эксперименты.

Начало дня для Скорпионов будет весьма сложным временем. Вы постараетесь сохранить спокойствие, но вам сложно без страха смотреть в будущее. Вас легко можно вывести из равновесия и не очень дружелюбно настроенные к вам люди этим займутся. При любой возможности старайтесь побаловать себя, доставляйте себе как можно больше радостных эмоций. Во вторую половину дня, возможно, судьба бросит вам вызов.

О Стрельцах сегодня будут говорить много неприятного. Вам придется сегодня выслушать много неприятных вещей, постарайтесь опровергнуть любые пустые слухи как можно быстрее, но не отрицайте правды, каковой бы она для вас ни была. Окружающие часто к вам относятся намного хуже, чем вы этого заслуживаете и с этим бороться пока бесполезно. Не стоит на этот день планировать важные встречи.

Козероги сегодня будут делать большие финансовые расходы. Постарайтесь составить план своих расходов на ближайшее время, если вы в ближайшее время получите кредит и сделаете крупное приобретение — это будет очень удачным шагом для вас. Сегодня вам предстоит много домашних забот и к концу дня вы будете выжаты как лимон. Попытайтесь не брать все дела сразу на себя, иначе не останется времени на отдых.

Водолеям сегодня очень важно настроиться на практический лад. Вы отлично можете мысленно отрываться от земли, и строить красивые воздушные замки. Некоторые даже верят вам и в то, что вы фантазируете. Но вам придется рано или поздно доказывать реальность того, что вы обещали и о чем рассказывали. Этот день очень подходит для занятий живописью и разным прикладным рукоделием.

Рыбы сегодня не должны вступать в конфликт, если хотят избежать трудностей. Будьте сегодня вежливы с окружающими и осторожны в своих высказываниях, есть вероятность навлечь на себя гнев. День хорошо подходит для самостоятельной деятельности. Вам нужна безграничная свобода, тогда вы будете рассчитывать на лучшие результаты. Отношения с близкими людьми сегодня изменятся к лучшему.

Источник: izvmor.ru