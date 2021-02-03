Смертельное давление у человека назвала врач Ольга Сычевая из Бердска. Как спастись после скачков погоды и магнитных бурь, объясняем

Для взрослого человека, если он себя чувствует благоприятно и нет никаких хронических заболеваний, нормальным уровнем считается значение 120 на 80 мм рт. ст. Однако, это условные показатели, и надо учитывать, что каждому свойственно своё рабочее артериальное давление, возможны отклонения на 10 пунктов как в большую, так и в меньшую сторону.

Каждому человеку необходимо следить за показателями давления

Кровяное давление — это сила, с которой кровь давит на кровеносные сосуды. О нормальных и критических показателях артериального давления «Курьер. Среда. Бердск» рассказала врач высшей квалификационной категории, участковый терапевт поликлиники №1 ЦГБ Бердска Ольга Сычевая.

- Для взрослого человека, если он себя чувствует благоприятно и нет никаких хронических заболеваний, нормальным уровнем считается значение 120 на 80 мм рт. ст. Однако, это условные показатели, и надо учитывать, что каждому свойственно своё рабочее артериальное давление. Возможны отклонения на 10 пунктов как в большую, так и в меньшую сторону. Незначительное отклонение в меньшую сторону также не является опасным, если нет симптомов какого-то заболевания, - рассказала врач.

Если изменение давления, даже совсем незначительное, сопровождается слабостью, головными болями, тошнотой, болевыми симптомами, то необходимо обратиться к врачу. Это не всегда говорит о развитии гипертонической или гипотонической болезни, но профилактика необходима.

- Какое давление является критическим сказать очень сложно. Для кого-то повышение или понижение давления на 20 единиц незаметно, а для некоторых даже такой «маленький» скачок потребует вызова скорой помощи. Каждый человек должен прислушиваться к своему организму и знать, в каких случаях необходима помощь, - рассказала Ольга Ивановна отметив, что смертельное давление для человека определяется и слишком высокими, и чрезмерно низкими показателями.

Очень опасны для организма внезапные скачки артериального давления, потому что нарушается работа жизненно важных органов, что может привести к коме и летальному исходу.

Критическими показателями считаются: повышение давления до 180 на 120 мм рт. ст., понижение до 70 - 60 на 50 мм рт. ст.

- Если повышение давления однократное и связано с внешними факторами, например, волнение, стресс, резкие скачки погоды, и в дальнейшем скачки давления не повторяются, то опасности для жизни нет. Если же повышение давления носит постоянный характер, и показатели выше на 20 или более единиц, то это практически всегда сигнал о развитии какой-то патологии. Если давление повышалось постепенно до 180-200 мм рт. ст., то при своевременно оказанной помощи не смертельно опасно, вероятность летального исхода выше при внезапном скачке до 180 мм рт. ст. Резкое повышение одного из показателей, в то время как второй остается в норме, также может привести к смерти. Это связано с возникающей большой нагрузкой на сердце и сосуды, у человека нарушается кровообращение и к клеткам мозга перестаёт поступать кислород. Стабильно высокое давление - это гипертония. Если раньше такая патология чаще всего встречалась у пожилых людей, то сейчас этой опасности подвержено и молодое поколение, - рассказала о гипертонии читателям сайта «Курьер. Среда. Бердск» врач Ольга Сычевая.

Ольга Сычевая назвала причины и признаки появления высокого давления:

- Неправильное питание, употребление много соли и жирной пищи;

- обезвоживание организма;

- курение, алкоголь;



- травмы головы;- болезнь почек;- частые стрессы;- большие физические нагрузки;- отсутствие физических нагрузок;- наследственные факторы;- возраст старше 50 лет.

Признаки внезапного повышения давления:



- Звон в ушах;- сильное потоотделение;- покраснение кожи лица;- боли в сердце;- паническое состояние;- сильная пульсирующая головная боль.

Первая помощь при повышении давления

1.Срочно вызвать врача



2.Успокоить пациента, отвлечь разговором3.Открыть окно, обеспечить приток воздуха4.Уложить в постель «полусидя»5.Сделать компресс на ступни ног

- Низкое давление не менее опасно, чем высокое. Стабильное значение давления ниже 100 на 70 мм рт. ст. - это гипотония. При гипотонии нарушается работа практически всех органов, сердечная мышца перенапряжена, стенки сосудов истощаются. Опасность в том, что ко всем внутренним органам перестает поступать необходимый кислород, что приводит к инсульту и гипоксии, - рассказала о гипотонии, причинах , признаках и первой помощи врач Ольга Сычевая.

Причины низкого давления

-стрессы и эмоциональные перегрузки

-работа в экстремальных условиях



-малоподвижный образ жизни-сильная умственная нагрузка-болезни щитовидной железы и надпочечников

Признаки внезапного понижения давления:

- Головокружение;

- побеление кожи;

- тошнота;

- потемнение в глазах;



- онемение рук и кончика языка;- похолодание ладоней и ступней;- обморок.

Первая помощь при понижении давления:

1. Срочно вызвать врача.

2. Обеспечить приток свежего воздуха.

3. Уложить человека в горизонтальное положение.

4. Можно дать кофе.

- При появлении признаков изменения артериального давления первым шагом должно быть обращение к врачу. Необходимо правильно поставить диагноз и, учитывая особенности организма каждого человека, назначить лечение, - обратилась к читателям «Курьер. Среда. Бердск» участковый терапевт ЦГБ Бердска Ольга Сычевая.