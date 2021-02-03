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Стали известны имена наставников нового сезона шоу "Голос. Дети"

23:20 03.02.2021 Фото: wikimedia.org
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Каждый наставник отберет себе по 15 участников. После прохождения всех испытаний зрители выберут победителя.

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Три наставника наберут себе по 15 юных исполнителей, которым предстоит дальше пройти испытания

Три наставника наберут себе по 15 юных исполнителей, которым предстоит дальше пройти испытания в "Поединках" и "Песне на вылет". Победителя выберут зрители

В новом сезоне шоу "Голос.Дети" станут наставниками LOBODA, Баста и Егор Крид. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

LOBODA и Баста уже были наставниками в проекте, поэтому для них эта роль знакома. Но для Егор Крид впервые сядет в кресло жюри.

По словам Крида, переговоры по поводу его участия в проекте велись на протяжении двух лет.

"Буду рад поделиться своим опытом с участниками, а с кем-то, возможно, продолжу сотрудничество и после", – сказал Крид.

Каждый наставник отберет себе по 15 участников. После прохождения всех испытаний зрители выберут победителя.

Ведущими в этом сезоне станут Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

Источник: tolknews.ru

наставники новый сезон шоу Егор Крид LOBODA Баста Дмитрий Нагиев Агата Муцениеце "Голос.Дети"
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