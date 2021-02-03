Стали известны имена наставников нового сезона шоу "Голос. Дети"

Три наставника наберут себе по 15 юных исполнителей, которым предстоит дальше пройти испытания в "Поединках" и "Песне на вылет". Победителя выберут зрители
В новом сезоне шоу "Голос.Дети" станут наставниками LOBODA, Баста и Егор Крид. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
LOBODA и Баста уже были наставниками в проекте, поэтому для них эта роль знакома. Но для Егор Крид впервые сядет в кресло жюри.
По словам Крида, переговоры по поводу его участия в проекте велись на протяжении двух лет.
"Буду рад поделиться своим опытом с участниками, а с кем-то, возможно, продолжу сотрудничество и после", – сказал Крид.
Каждый наставник отберет себе по 15 участников. После прохождения всех испытаний зрители выберут победителя.
Ведущими в этом сезоне станут Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.
Источник: tolknews.ru