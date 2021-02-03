Стали известны имена наставников нового сезона шоу "Голос. Дети"

Каждый наставник отберет себе по 15 участников. После прохождения всех испытаний зрители выберут победителя.

Три наставника наберут себе по 15 юных исполнителей, которым предстоит дальше пройти испытания

Три наставника наберут себе по 15 юных исполнителей, которым предстоит дальше пройти испытания в "Поединках" и "Песне на вылет". Победителя выберут зрители

В новом сезоне шоу "Голос.Дети" станут наставниками LOBODA, Баста и Егор Крид. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

LOBODA и Баста уже были наставниками в проекте, поэтому для них эта роль знакома. Но для Егор Крид впервые сядет в кресло жюри.

По словам Крида, переговоры по поводу его участия в проекте велись на протяжении двух лет.

"Буду рад поделиться своим опытом с участниками, а с кем-то, возможно, продолжу сотрудничество и после", – сказал Крид.

Каждый наставник отберет себе по 15 участников. После прохождения всех испытаний зрители выберут победителя.

Ведущими в этом сезоне станут Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

Источник: tolknews.ru