Когда сажать помидоры на рассаду в Сибири в 2021 году? Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней

Сажать томаты можно, начиная с февраля и вплоть до конца апреля, однако, необходимо выбирать для этого более благоприятные дни, полагаясь на фазы лунного календаря.

Сажать помидоры на рассаду в сибирских краях принято в начале-середине первого весеннего месяца

Когда сеять помидоры на рассаду в 2021 году в Сибири – главный вопрос для садоводов. Сроки посадки волнуют всех, кто увлечённо занимается огородничеством и хочет получить богатый урожай этих спелых и сладких плодов.

Помидоры – одно из наиболее известных и востребованных растений и, в целом, достаточно нетребовательно в плане ухода. Но уже на протяжении нескольких десятилетий согласно рекомендациям опытных садоводов, предпочтительно сеять томаты на рассаду, а после пересадить их в грунт по благоприятным дням лунного календаря.

Когда сеять помидоры на рассаду в Сибири в 2021 году, сроки посадки по лунному календарю?

Бывалые огородники обычно выбирают в качестве ориентира на лунный календарь, определяя по нему более удачные дни для посадки томатов. Не секрет, что лунные фазы способны благоприятно влиять на рост и развитие культур. Лунный календарь дает возможность садоводам разобраться, какой день будет наиболее благоприятным и безопасным для высаживания зерен этой культуры.

Какие сорта помидор подходят для посадки в Сибири

Учитывая погодные условия Сибирского края (непродолжительное лето, мало тепла, резкие изменения погоды) опытные огородники рекомендуют выбирать те сорта томатов, которые отвечают нижеприведенным требованиям: хорошая переносимость резких скачков температуры; скорая дружная отдача плодов; способность приносить плоды в нерасполагающих условиях; хорошие вкусовые и товарные качества. Обращая внимания на эти требования, даже неопытный садовод способен выбрать хороший сорт томатов, который даст богатый урожай этого среднего и вкусного овоща. Учитывая все перечисленные выше требования, в качестве сортов и гибридов для Сибири можно посоветовать следующие разновидности помидоров: Сибирский киви, Прекрасная леди, Оранжевый бой F1, Леля, Ультраскороспелый, Булат, Метелица, Афродита F1, Сибирские огни, Грунтовый грибовский, Алые свечи, Бычий лоб, Сибирский сюрприз, Буденовка, Бархатный сезон, Розовый мед, Алсу, Абаканский розовый, Король Сибири и т.д.

Когда лучше сеять помидоры в Сибири, выбираем время

Сажать помидоры на рассаду в сибирских краях принято в начале-середине первого весеннего месяца. Но этот срок не является ограничением, которое не позволяет высаживать культуру в другое время, поскольку дату определяет место посадки взрослых экземпляров. Невзирая на не самые подходящие климатические условия, помидоры в Сибири огородники выращивают в теплице, парниках или на огороде. Каждый способ характеризуется своим временем для посадки этой сладкой культуры, поэтому все относительно. Как было сказано выше, дату посадки помидоров садоводы определяют по будущему месторасположению растений: если способ выращивания помидор закрытый (теплица), помидоры на рассаду лучше начинать сеять после середины февраля и вплоть до конца первого весеннего месяца; если томаты сажают под пленку на огороде, посадку лучше производить в марте; при посадке помидор на открытом огороде, который не предусматривает какой-либо защиты, советуется начинать посев с середины марта и до десятых чисел апреля.

ПОДВЕДЁМ ИТОГ: сеять зерна томатов в теплице огородники начинают за несколько месяцев до посадки, а помидоры, которые предназначены для посадки на открытом огороде, сажают за 2,5-3 месяца до пересадки.

Благоприятное время для посадки помидор в 2021 году по лунному календарю в Сибири

Сажать томаты можно, начиная с февраля и вплоть до конца апреля, однако, необходимо выбирать для этого более благоприятные дни, полагаясь на фазы лунного календаря.

Итак, располагающие дни в текущем году для посадки помидор:

Февраль: с 12 по 26.

Март: с 14 по 27.

Апрель: с 13 по 26.

Май: с 12 по 25.

В другие дни дачникам можно спокойно подготавливать почву для посадки помидоров.

Неблагоприятное время для посева рассады томатов в 2021 году в Сибири

Неблагоприятные даты для посева семян томатов в 2021 году следующие:



Февраль: 11, 27 числа.Март: 13, 28 числа.Апрель: 12, 27 числа.Май: 11, 26 числа.

ВАЖНО! Следует брать во внимание разные жизненные ситуации, которые могут поспособствовать невозможности работы в числа, рекомендуемые выше. В таком случае опытные огородники прибегают к нейтральным дням, то есть к тем, которые не являются ни благоприятными, ни неблагоприятными. Помехой может стать и погода. Поэтому, планируя посев в грунт, необходимо просмотреть долгосрочный прогноз погоды и предположения синоптиков, касаемо осадков и других факторов, составляемых специально для таких случаев.

Как лучше сеять помидоры на рассаду в Сибири, хитрости

Когда подошел срок посева, можно начинать непосредственную посадку домашней рассады. Однако перед тем, как посеять семечки томатов, необходимо подготовить землю, горшки и другой материал. Подготовка нужной для посадки почвы Грунт с нейтральным составом и располагающими параметрами считается важным условием для плодотворного выращивания культуры. Купить почву можно в хозяйственных магазинах или же сделать её своими силами. Бывалые дачники рекомендуют начинать заниматься приготовлением земли за неделю до посева.

ВАЖНО ПОМНИТЬ! Для семян этой культуры необходимо иметь специализированную почву, предназначенную именно для помидоров. Почти в каждом магазине можно приобрести этот грунт.

Кроме того, ходят достаточно популярные слухи, которые не раз были подтверждены положительным опытом огородников: в момент изготовления почвы в неё стоит добавить землю, взятую с огорода, куда впоследствии будет выражена рассада. Данная манипуляция даёт возможность снизить стресс растения при пересадке и поможет ему быстрее адаптироваться в новой почве.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! Прежде чем сеять рассаду в почву, не важно, купленную или приготовленную своими руками, её необходимо подвергнуть процедуре обеззараживания, то есть поместить в духовку и прогревать её на протяжении 30-40 минут.

Как выбрать подходящую ёмкость для рассады

Чтобы рассаде было комфортно, и было много свободного места для развития и произрастания, важно выбрать для нее подходящий горшок, который и будет для помидоров «домом» на ближайшие несколько месяцев. В магазине для садоводства можно найти горшки любого материала и размеров. Главное, учитывать количество посеянных зерен, чтобы впоследствии рассаде не было тесно.

Как выбрать семена для рассады

Когда выбираете зерна для рассады томатов, не забывайте, что от качества посевного материала в большинстве своём зависит буквально всё: от здоровья помидоров до богатого и сладкого урожая. Приобретать сеянцы бывалые огородники советуют у надёжных производителей, которые выпускают исключительно качественный продукт.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При покупке семян томатов на рассаду смотрите не только на советы производителя и красивую упаковку, но и срок годности. Огородники советуют приобретать посевной материал, произведённый не более двух лет назад. Кроме того, помимо варианта покупки сеянцев в специализированных магазинах и интернет-маркетах, зерна можно собирать и заготавливать, чтобы в будущем посеять.

Посев семян помидор на рассаду пошагово

Чтобы правильно посадить сеянцы томатов на рассаду и не допустить элементарных ошибок, обратите внимание на нижеприведенную инструкцию. Поместите на дно емкости тонкий дренажный слой. Роль дренажа могут сыграть: керамзит, мелкие камни и другие материалы. Высыпьте в ящик заранее приготовленную землю, хорошо полейте её и дайте влаге пропитать грунт. После того, как вода впиталась, поверхность почвы необходимо поделить на ряды. Глубина отверстий должна достигать одного сантиметра, а расстояние между рядами 4-5 сантиметров. Посейте сеянцы томатов в эти углубления. Слегка припорошите сверху почвой (не более 5 мм). В конце необходимо оросить землю из пульверизатора и прикрыть ёмкость стеклом или полиэтиленом. Разместите контейнер в теплом и освещенном месте.

Особенности ухода за рассадой помидор в Сибири

Хоть сеянцы томатов и не требуют к себе какого-то определённого ухода, за ними стоит приглядывать и создавать комфортные условия.

Полив

Осуществлять эту процедуру следует с большой аккуратностью и только после того, как грунт высох. Если помидоры будут расти в постоянно сырой земле, велик риск их быстрого загнивания. Поливать растение следует настоявшейся водой комнатной температуры.

Дополнительное освещение

Если у сеянцев помидоров будет мало света, они начнут вытягиваться. Поэтому кустики придётся обеспечивать светом на протяжении 12-14 часов в день.

Подкормка



Культуру, которая хорошо растёт, развивается и имеет толстый здоровый стебель, подкармливать не надо. Однако если при посадке была использована куцая земля, и зерна плохо прорастают, помидоры необходимо подкармливать.

Частые ошибки

Выращивая на своём огороде томаты, дачники часто нарушают правила агротехники и допускают примитивные ошибки. Они могут привести к заболеваниям растения, его гибели или к скромному урожаю. Наиболее частыми ошибками являются неправильный выбор сеянцев: не подходят по климату и тд; неподходящий грунт; использование зараженной земли; преждевременная посадка; избыток влаги и частый полив; поздний перенос рассады в открытый огород; плотный посев зерен в емкости; не проводятся профилактические работы от фитофтороза; позднее удаление пасынков.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Посадка переросших семян томатов может повлечь за собой позднее цветение, а следственно отсутствие завязи на самых первых кисточках.

Ответы на частые вопросы

Как часто поливать рассаду?

Полив следует производить в то время, когда грунт подсыхает. Чрезмерное количество влаги приведёт к болезням растения или его загниванию.

Какое дополнительное освещение использовать для благоприятного роста и развития рассады?



Можно использовать лампу, настраивая её над ёмкостью. Как только на улице солнце заходит, включаем лампу.

Посадка семян в нейтральные дни по лунному календарю чреват болезнями растения и его медленным развитием?

Некоторые люди в силу жизненных обстоятельств не имеют возможности сеять семена именно в благоприятные дни согласно лунному календарю. Для этого имеются нейтральные числа, когда посадка сеянцев также приветствуется без дальнейших неблагоприятных последствий.

Заключение

Фото ящика с посевами В Сибири вполне можно вырастить помидоры. Главное – отдать предпочтение районированным сортам, специально выведенным для этой климатической зоны. Также важно соблюдать правила ухода за овощами. Тогда в конце дачного сезона вы получите столь желанный урожай.

Источник: moyasotka.com