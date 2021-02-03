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1408 человек задержали в России в день приговора Алексею Навальному 2 февраля в суде Москвы. Списки задержанных ОВД инфо

13:52 03.02.2021 Фото: pixabay
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Алексею Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

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Список задержанных в связи с судом над Алексеем Навальным 2 февраля 2021 года

Утром и вечером 2 февраля в Москве и других городах прошли задержания людей, вышедших поддержать политика. ОВД-Инфо публикует список задержанных. В этот раз мы публикуем неочищенные данные — с тем чтобы люди скорее смогли найти информацию о своих близких.

По состоянию на 03.02.21 07:18, задержано уже более 1408 человек в 10 городах

Москва

В городе по крайней мере 1145 задержанных

ОМВД России по Обручевскому району г. Москвы

33 задержанных, среди них Сабина Катасонова, Даниил Попов, Трифон Ефанов, Максим Осмоловский, Настасия Мэдисон, Дамир Исмагилов, Мария Можаева, Александр Шалимов, Анастасия Янина, Алиса Кузнецова, Вадим Чехов, Полина Замесова, Сергей Ефимов, Мария Колоколова, Сергей Бузин, Марк Франгулян, Наталья Дагаева, Егор Карасев, Анна Устенко, Полина Вайнштейн, Дарья Дружга, Валерия Грекова, Анастасия Гирдо, Михаил Бонч-Осмоловский.

Санкт-Петербург

В городе по крайней мере 248 задержанных

Отдел полиции № 33 Московского района г. Санкт-Петербурга

31 задержанный, среди них Максим Макаров, Светлана Тужикова, Алина Щелбанина, Елизавета Курлова, Владислава Зайцева, Анастасия Захарченко, Савва Болдырев, Виталий Третьяк, Регина Малыхина, Денис Пугачев, Святослав Маевский, Михаил Киржнер, Яна Султанова, Иван Антонов, Антон Буйлов, Олег Панов, Анастасия Годецкая, Александр Прокопьев, Юлиана Мастерских, Валерия Каштанова, Никита Арзяков, Александр Серышев, Илья Юдин, Иван Седельников.

Омск

В городе по крайней мере 3 задержанных

Отдел полиции № 5 УМВД по г. Омску

3 задержанных.

Полный список: ovdinfo 

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