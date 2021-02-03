1408 человек задержали в России в день приговора Алексею Навальному 2 февраля в суде Москвы. Списки задержанных ОВД инфо

Список задержанных в связи с судом над Алексеем Навальным 2 февраля 2021 года

Утром и вечером 2 февраля в Москве и других городах прошли задержания людей, вышедших поддержать политика. ОВД-Инфо публикует список задержанных. В этот раз мы публикуем неочищенные данные — с тем чтобы люди скорее смогли найти информацию о своих близких.