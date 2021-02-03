Установка ГЛОНАСС на автомобиль: зачем и кому обязательна

Установка ЭРА ГЛОНАСС выполняется только в аккредитованных сервисных центрах. По виду выполняемых работ различают сборку профессиональную или самостоятельную.

ГЛОНАСС – это российская спутниковая система

ГЛОНАСС – это российская спутниковая система. Ее внедрение началось еще в Советском Союзе. В 2015 году при поддержке “Роскосмос” на орбиту запущены 24 активных и три запасных аппарата.

Изначально применение аппаратов было рассчитано на военную отрасль. Сейчас спутниковая навигация доступна гражданским лицам. Чипами оснащают смартфоны, навигаторы, “носимые гаджеты”. Появились даже новые виды спорта, основанные на поиске предметов с применением навигационного оборудования.

Оборудование геопозиционирования широко используется в транспортных структурах. Именно об этой области и поговорим в статье.

Как функционирует система ГЛОНАСС

На околоземной орбите, на высоте 19 100 км постоянно находятся 24 космических аппарата. Сателлиты распределены по трем орбитальным плоскостям (8 спутников на плоскость). Наклон составляет 64,8°. Каждый спутник ГЛОНАСС передает C/A и P-код на частотах L1 (1602 МГц) и L2 (1246 МГц).

За время существования запущено 133 аппарата. Это связано с коротким сроком эксплуатации. Средний показатель работоспособности одного аппарата – 3-5 лет.

Как работает система мониторинга транспорта

Оборудование слежения за движущимися объектами состоит из двух частей – аппаратной и программной.

Аппаратная часть – это терминал, который устанавливается в автомобиль. Бортовые трекеры и датчики мониторят техническое состояние ТС:

отслеживают уровень топлива;

обороты двигателя;

фиксируют время движения и остановок.

Информация накапливается во внутренней памяти терминала, чтобы затем пройти обработку. Для этого сведения поступают на диспетчерский или виртуальный сервер. Функционал этих методов контроля отличается.

Web-интерфейс работает при подключенном интернет-соединении. Такой вид контроля полезен либо частным лицам, либо компаниям с небольшим автопарком. Отследить транспорт можно с компьютера, планшета или смартфона. Сервис показывает текущее местоположение авто, остановки, расход топлива.

Недостаток сервиса – ограничение периода, за который обрабатываются сведения. Поступившие данные хранятся не дольше месяца. Отчеты формируются только за семь дней.

В свою очередь серверное ПО обладает расширенными возможностями. Сведения, полученные с бортового терминала за все время использования, хранятся в памяти компьютера. Это дает возможность получить отчет за любой день или временной промежуток.

Руководитель получает доступ к наблюдению за всеми авто. Программа позволяет:

посмотреть и проанализировать маршрут движения;

отследить количество остановок;

срок прохождения пути;

создать финальный отчет.

Преимущества внедрения мониторинга транспорта

Зачем нужна установка ГЛОНАСС на автомобиль? Давайте рассмотрим положительные стороны спутниковой навигации:

Снижаются эксплуатационные расходы. Теперь легко выявить водителей, которые лихачат на дороге, расходуя топливо сверх нормы. Отразив эти сведения в отчете, такого любителя быстрой езды можно лишить премии. Увеличивается производительность. Отсутствие несанкционированных остановок, перерывов гарантирует точную информацию о положении машины. Отслеживание в реальном времени и управление поездками добавит количество поездок, выполняемых в день, тем самым повышая эффективность работы. Улучшается работа с клиентами. Когда в компанию доставки еды звонит голодный заказчик, оператор быстро отследит на карте пройденный и оставшийся путь и сообщит точное время ожидания. Проводится глубокий анализ деятельности компании в целом и отдельных сотрудников. ПО ведет учет часов, проведенных водителями за рулем. Эта информация отражает соблюдение должностной инструкции. Обеспечивается безопасность жизни водителей. Программа описывает поведение и движение каждого водителя в парке. Выявление нарушений ПДД позволяет предотвратить несчастные случаи. Кроме того, во время чрезвычайных ситуаций поступает уведомление.

Как установить ГЛОНАСС трекер

По-разному выполняется ГЛОНАСС установка на авто на разных типах ТС. Например, установка ГЛОНАСС на грузовые автомобили требует максимальной внимательности.

Лучше обратиться в автомастерскую. Поскольку нужна вспомогательная аппаратура – датчики систем и тахограф, процедура займет больше времени.

Еще одна разновидность мониторинговой аппаратуры – система безопасности.

Установка ЭРА ГЛОНАСС выполняется только в аккредитованных сервисных центрах. По виду выполняемых работ различают сборку профессиональную или самостоятельную. В зависимости от желаемого срока исполнения установка может быть обычной (в порядке очереди) или срочной.

Этапы установки ГЛОНАСС/GPS на автомобиль

Устройства с навигационным модулем ГЛОНАСС установить на машину самостоятельно несложно. Но это касается тех случаев, когда сборка не требует специальных знаний и квалификации. Как правило, в комплект поставки входит подробная инструкция.

Разберем поэтапно, как установить ГЛОНАСС на автомобиль:

В первую очередь выбирается место в салоне. Это может быть потолочная консоль или приборная панель. Если прибор внешний, то следующий шаг – монтаж антенн. Они располагаются в горизонтальном положении, чтобы принимающий чип оказался сверху. Расстояние между дополнительными усилителями должно быть не менее 1 метра. Третий пункт – соединить провода по стандартной схеме. В этот момент автомобиль обесточен. Далее выполните тестирование устройства. Настройте ПО, проверьте правильность определения координат и при необходимости откорректируйте параметры. Последний этап – фиксация прибора. После того, как вы убедились, что оборудование работает корректно, его можно закрепить.

После этого устройство подключается к серверу или приложению. Как подключить ГЛОНАСС терминал к серверному блоку, покажем на примере модели “Mielta M1/M3”:

Соедините прибор и ПК кабелем USB. Загрузите на компьютер программу. Для каждой модели предусмотрен отдельный конфигуратор. Запустите пакет и на вкладке “Общие” нажмите “Выбор устройства”. Нажмите номер разъема, куда подключен трекер. Введите пароль “по умолчанию” – 12345. В разделе “Связь” задайте параметры:

•”Точка доступа” – сведения о GPS сотового оператора;

• “Протокол” – IPS 1.1;

• напишите актуальный номер телефона в соответствующей строке. Сохраните настройки кнопкой “Записать параметры”.

Обязательна ли установка

Оснащение легковых автомобилей оборудованием спутниковой навигации регулируется законом №395. Документ предписывает, что все машины, выпущенные на российских заводах с 2017 года, должны быть оборудованы “тревожной кнопкой”. Это правил относится и к ввозимым авто.

Если вы уже владеете автомобилем, то ставить систему безопасности не обязательно.

Постановление №153 касается грузового транспорта M2, M3 и N. Это ТС, которые применяются в пассажирских перевозках и транспортировке грузов. Согласно этому закону, для указанных категорий ТС установка ЭРЫ ГЛОНАСС обязательна.

Как влияет установка системы на стоимость авто

По новым требованиям автомобиль выпускается с завода с уже установленным оборудованием. Так как концерны закупают приборы у производителей по оптовой цене, то окончательная стоимость новых машин возросла незначительно. Но это утверждение справедливо только по отношению к массовым моделям.

Цена авто класса “люкс” существенно увеличилась. Это связано с дорогими краш-тестами, которые нужны для получения СБКТС.

Стоимость установки оборудования своими силами

Посчитаем, сколько стоит установить ГЛОНАСС индивидуально.

Сумма самостоятельного оснащения машины зависит от стоимости желаемого комплекта. Здесь учитывается страна-производитель, заводской набор функций.

К примеру, терминал “Navirec” обойдется в 6900 рублей. Цена факультативных датчиков топлива и контроля технических параметров авто начинается с 4500 руб.

Монтаж и настройка оборудования стоит 1000-1500 руб. Ежемесячная абонплата составит 500 руб.

Подводя итог, скажем, что оснащение ТС приборами спутникового мониторинга – выгодное вложение. Владельцам компаний с автопарком это позволит оптимизировать бизнес-процессы, автолюбителям – составлять траекторию движения или отследить авто в случае угона.

Источник: bezprovodoff