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Коронавирус забрал жизни 7 человек за сутки на 3 февраля в Новосибирской области

14:12 03.02.2021 Фото: pixabay
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Всего в Новосибирской области сделано 1 201 542 теста на коронавирус.

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Всего в Новосибирской области сделано 1 201 542 теста на коронавирус.

По данным оперативного штаба на утро 3 февраля в регионе выявлено 32 652 случая коронавирусной инфекции, в том числе у 1 833 детей. 30 155 пациентов выздоровели (+206 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 42 года, 71 год, 82 года и женщины в возрасте 35 лет, 61 год, 67 лет, 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 250 человек.

В отделениях реанимации находятся 103 человека. На ИВЛ – 21 пациент.

6 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 548.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 848 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 201 542 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 914 жителей региона, 93 488 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 829 обращений, госпитализированы 26 человек.

зараженные коронавирус пандемия
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