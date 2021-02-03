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Отменил продажу Клещихинского кладбища суд Новосибирска

15:31 03.02.2021
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Участок был реализован организацией другому лицу в частную собственность.

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В Новосибирской области по иску прокуратуры признан недействительным договор купли-продажи земельного участка площадью более 74 га

Прокуратура Новосибирского района Новосибирской области провела проверку соблюдения земельного законодательства.

Установлено, что в 2015 году администрация Новосибирского района и акционерное общество «Пригородное» заключили договор купли-продажи земельного участка площадью более 74 га, на котором фактически расположено общественное кладбище «Клещихинское» города Новосибирска и имеются захоронения.

Заключение такой сделки на основании ранее зарегистрированного права постоянного (бессрочного) пользования стало возможным в результате незаконных действий заместителя руководителя регионального управления Росреестра, которым дана уголовно-правовая оценка.

Впоследствии участок был реализован организацией другому лицу в частную собственность.

В этой связи прокуратура обратилась в Новосибирский районный суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным и об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения.

Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме, что позволило сохранить на общественном кладбище существующие захоронения и возвратить земельный участок в государственную (неразграниченную) собственность.

Решение суда не вступило в законную силу.

Исполнение судебного акта взято в прокуратуре на контроль.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

земля незаконная продажа участок
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