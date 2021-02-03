Предстанет перед судом за оправдание терроризма, хранение боеприпасов и наркотиков житель Новосибирска

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений против общественного порядка, основ конституционного строя и безопасности государства

Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33 летнего жителя Советского района города Новосибирска, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 205.2

УК РФ (призывы к массовым беспорядкам; незаконное приобретение, перевозка, хранение наркотических средств в крупном размере; незаконное приобретение, перевозка, хранение боеприпасов; публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»; публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет»).

По версии следствия, в период с декабря 2018 года по июнь 2019 года, 33 летний житель города Новосибирска, находясь у себя дома в Советском районе, имея беспрепятственный доступ к публичной информационно-коммуникационной сети «Интернет», в одной из социальных сетей, имеющей свободный доступ неограниченного круга лиц, в комментариях к публикации, разместил высказывания, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности и оправданию терроризма, призывы к массовым беспорядкам, а также призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, тем самым предоставил возможность их просмотра и чтения неограниченному кругу лиц.

Кроме того, в ходе проведения обыска по месту жительства обвиняемого, обнаружены боеприпасы для огнестрельного оружия и наркотическое вещество в крупном размере.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал в полном объеме.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Новосибирской области совместно с Центром «Э» ГУМВД России по Новосибирской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в 1-й Восточный окружной военный суд для рассмотрения

Источник: nsk.sledcom.ru