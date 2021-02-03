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Озвучил рейтинги доверия политикам, партиям и Путину ВЦИОМ

15:45 03.02.2021 Фото: pixabay.com
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

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На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 65,1% респондентов

Владимиру Путину доверяют 65,1% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту Президента РФ 61,1%.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

Показатель одобрения деятельности Президента с 18 по 24 января 2021 года составил 61,1% и находится в ранее сформировавшемся коридоре значений.

Уровень положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 43,1% и 36,1% соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 65,1% респондентов, Михаилу Мишустину – 53,8%, Владимиру Жириновскому – 30,8%, Геннадию Зюганову – 27,4%, Сергею Миронову – 27,7% опрошенных.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» с 18 по 24 января 2021 года составил 30,6%, КПРФ – 11,9%, ЛДПР – 10,9%, «Справедливой России» – 7%.

Источник: ВЦИОМ

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