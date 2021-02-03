Названа точная дата прихода весны в феврале 2021 в Сибири. Полный прогноз погоды на февраль

6 февраля наступит оттепель. Воздух прогреется до — 2 градусов днем, будет идти снег, местами с дождём. Выходные дни подарят сибирякам весеннюю погоду и настроение.

Весна наступит в феврале

Погода в феврале 2021 года напомнит сибирякам о скорой весне. Февраль по прогнозам метеорологов будет снежным, пасмурным и тёплым. Ближайшие два дня днём 7 градусов мороза, ночью около 14 градусов ниже ноля.

В субботу 6 февраля наступит оттепель. Воздух прогреется до — 2 градусов днем, будет идти снег, местами с дождём. Выходные дни подарят сибирякам весеннюю погоду и настроение.

Во вторник, 9 февраля, заметно похолодает до — 11 градусов, десять последующих дней ожидает снежная погода, температура днем от 12 до 18 градусов ниже ноля, ночью около 20 градусов мороза.

С пятницы, 16 февраля, начнется вторая волна потепления. 16 февраля днем 6 градусов мороза, ночью 21 градус ниже ноля.

В выходные дни ощутим первую плюсовую температуру. 20, 21 и 22 февраля днем 1 градус тепла, ночью 4 градуса мороза.

Последняя неделя февраля будет умеренно холодной. Днем от 3 до 10 ниже ноля, ночью -11-15 градусов мороза.