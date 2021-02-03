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Кто чаще умирает от коронавируса, рассказала Малышева

17:30 03.02.2021 Фото: pixabay.com
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У женщин намного больше цитотоксических клеток лимфоцитов — они "съедают" все, что не похоже на клетки организма, в том числе и коронавирус.

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Малышева рассказала, кто чаще умирает от COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Проведенные исследования, по ее словам, подтверждают эту мысль. Так, COVID-19 тяжелее всего протекает у мужчин, и именно они чаще всего умирают от болезни.
Разница, как пояснила медик, заложена в половых хромосомах. Женская Х-хромосома и мужская Y-хромосома отличаются, по словам Малышевой, "одной палочкой".
"В этой четвертинке нам, женщинам, природа заложила колоссальные защитные свойства", — пояснила она.

Малышева напомнила, что коронавирус проникает в организм через белки — они способствуют образованию тромбов. У женщин есть защитные рецепторы, которые защищают их от этого. Мужчине, как пояснила медик, нужно быстрее образовывать тромбы — он воевал, его могли ранить. Если кровь текла и не останавливалась, то мужчина мог погибнуть. Это и объясняет, почему у мужчин больше факторов, которые способствуют образованию тромбов.

У женщин намного больше цитотоксических клеток лимфоцитов — они "съедают" все, что не похоже на клетки организма, в том числе и коронавирус.
"Это клетки-убийцы наших врагов", — отметила Малышева, напомнив, что у женщин их больше, чем у мужчин.
Главной причиной самого тяжелого течения заболевания является цитотоксиновый шторм, то есть гипервоспаление в организме.

"Женщине природа в этой "четвертинке" дала механизмы подавления воспаления. То есть мы болеем, но чаще болеем легко. Все это природный механизм", — сказала медик.
Тем не менее, Малышева призвала женщин привиться от коронавируса, а также объяснить своим родным необходимость пройти вакцинацию.
Ранее ученые из Йельского университета выявили, что мужчины в 1,7 раза чаще женщин умирают от коронавируса: предрасположенность к осложнению заболевания связана с половыми гормонами. Так, эстроген у женщин блокирует рецептор ACE2, через который коронавирус и проникает в организм. Андроген — мужской гормон — упрощает инфицирование. Также две Х-хромосомы у женщины имеют ключевые гены, которые регулируют иммунный ответ.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус пандемия телеведущая теледоктор Елена Малышева
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