Кто чаще умирает от коронавируса, рассказала Малышева

У женщин намного больше цитотоксических клеток лимфоцитов — они "съедают" все, что не похоже на клетки организма, в том числе и коронавирус.

Малышева рассказала, кто чаще умирает от COVID-19

Проведенные исследования, по ее словам, подтверждают эту мысль. Так, COVID-19 тяжелее всего протекает у мужчин, и именно они чаще всего умирают от болезни.

Разница, как пояснила медик, заложена в половых хромосомах. Женская Х-хромосома и мужская Y-хромосома отличаются, по словам Малышевой, "одной палочкой".

"В этой четвертинке нам, женщинам, природа заложила колоссальные защитные свойства", — пояснила она.

Малышева напомнила, что коронавирус проникает в организм через белки — они способствуют образованию тромбов. У женщин есть защитные рецепторы, которые защищают их от этого. Мужчине, как пояснила медик, нужно быстрее образовывать тромбы — он воевал, его могли ранить. Если кровь текла и не останавливалась, то мужчина мог погибнуть. Это и объясняет, почему у мужчин больше факторов, которые способствуют образованию тромбов.

У женщин намного больше цитотоксических клеток лимфоцитов — они "съедают" все, что не похоже на клетки организма, в том числе и коронавирус.

"Это клетки-убийцы наших врагов", — отметила Малышева, напомнив, что у женщин их больше, чем у мужчин.

Главной причиной самого тяжелого течения заболевания является цитотоксиновый шторм, то есть гипервоспаление в организме.

"Женщине природа в этой "четвертинке" дала механизмы подавления воспаления. То есть мы болеем, но чаще болеем легко. Все это природный механизм", — сказала медик.

Тем не менее, Малышева призвала женщин привиться от коронавируса, а также объяснить своим родным необходимость пройти вакцинацию.

Ранее ученые из Йельского университета выявили, что мужчины в 1,7 раза чаще женщин умирают от коронавируса: предрасположенность к осложнению заболевания связана с половыми гормонами. Так, эстроген у женщин блокирует рецептор ACE2, через который коронавирус и проникает в организм. Андроген — мужской гормон — упрощает инфицирование. Также две Х-хромосомы у женщины имеют ключевые гены, которые регулируют иммунный ответ.

Источник: РИА Новости