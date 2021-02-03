Победили в Чемпионате НСО по спортивному туризму на лыжных дистанциях спортсмены из Бердска

Поздравляем наших ребят и их тренеров с победой!

Победа учащихся ДООЦТ «Юность» в Чемпионате НСО по спортивному туризму на лыжных дистанциях

31 января на территории палаточного лагеря «Юность» прошёл Чемпионат Новосибирской области по спортивному туризму на лыжных дистанциях.

Соревнования состояли из пяти этапов: подъём, спуск и параллельный бег на лыжах, переправа по бревну, верёвочная навесная переправа, вертикальный верёвочный подъём и спуск.

В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет из Куйбышевского района, г. Искитима, г. Новосибирска и г. Бердска.

Город Бердск на соревнованиях представляли учащиеся детских туристических объединений «Школа туризма» (руководитель Липчак О.А.) и «Абрис» (руководитель Войцеховский К.Б.).

По итогам всех этапов соревнований спортсмены ДООЦТ «Юность» заняли достойные призовые места:

· 1 место, 2 место, выполнил норматив КМС – Посадсков Никита (рук. Липчак О.А.);

· 2 место, подтвердила норматив КМС – Михайлова Дарья (рук. Липчак О.А.);

· 2 место, выполнила 1 разряд - Сулейманова Милана (рук. Липчак О.А.);

· выполнила первый взрослый разряд – Грицененко Алиса (рук. Войцеховский К.Б.)

Поздравляем наших ребят и их тренеров с победой!

Источник: berdsk.nso.ru