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Пушков посоветовал США "посмотреть фильм" и понять, что такое ядерная война

17:45 03.02.2021 Фото: © Sputnik / Владимир Федоренко
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Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард допустил возможность ядерной войны с Россией или Китаем.

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Алексей Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал статью американского адмирала Чарльза Ричарда, в которой тот допустил возможность ядерного конфликта с Россией или Китаем.
Пушков призвал Пентагон думать, как не допустить ядерный конфликт, а не о том, как Соединенные Штаты "могут спровоцировать его применением обычных вооружений".
Кроме того, в Вашингтоне, как считает сенатор, до сих пор не понимают, что такое ядерная война.

"Пусть фильмы хоть посмотрят — "На следующий день", скажем. Необходимый ядерный ликбез", — подытожил он.
Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард допустил возможность ядерной войны с Россией или Китаем. По его словам, раньше, со времен распада Советского союза, Пентагон не рассматривал вероятность прямого военного столкновения с ядерной державой. Сейчас, как подчеркнул Ричард, ситуация поменялась.

Также адмирал отметил, что региональный кризис с КНР или Россией может перерасти в конфликт с применением ядерного оружия, если эти страны почувствуют угрозу для них при поражении в конфликте с применением обычного вида оружия.
Пока США сосредоточилась на борьбе с терроризмом, Россия и КНР, по его словам, бросили силовыми способами вызов международным нормам. Это, как утверждает Ричард, не должно остаться без ответа.

Источник: РИА Новости

пропаганда сенатор твиттер Алексей Пушков
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От редакции

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Изя Флавий, 03 февраля 2021 18:42
НВР:
Ребята, пока у них нет хорошего плана, на них нужно напасть. В этом и есть провокационный смысл выступления адмирала. Все настоящие варианты планов у них есть, но они секретны. Давайте не будем считать их за дураков. А за провокаторов в самый раз.

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