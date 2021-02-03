Пушков посоветовал США "посмотреть фильм" и понять, что такое ядерная война

Алексей Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал статью американского адмирала Чарльза Ричарда, в которой тот допустил возможность ядерного конфликта с Россией или Китаем.

Пушков призвал Пентагон думать, как не допустить ядерный конфликт, а не о том, как Соединенные Штаты "могут спровоцировать его применением обычных вооружений".

Кроме того, в Вашингтоне, как считает сенатор, до сих пор не понимают, что такое ядерная война.

"Пусть фильмы хоть посмотрят — "На следующий день", скажем. Необходимый ядерный ликбез", — подытожил он.

Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард допустил возможность ядерной войны с Россией или Китаем. По его словам, раньше, со времен распада Советского союза, Пентагон не рассматривал вероятность прямого военного столкновения с ядерной державой. Сейчас, как подчеркнул Ричард, ситуация поменялась.

Также адмирал отметил, что региональный кризис с КНР или Россией может перерасти в конфликт с применением ядерного оружия, если эти страны почувствуют угрозу для них при поражении в конфликте с применением обычного вида оружия.

Пока США сосредоточилась на борьбе с терроризмом, Россия и КНР, по его словам, бросили силовыми способами вызов международным нормам. Это, как утверждает Ричард, не должно остаться без ответа.

Источник: РИА Новости