Признали «Предприятием года» в области здравоохранения ЦГБ Бердска

На церемонии награждения было представлено приветствие полномочного представителя Президента РФ в СФО Сергей Меняйло, в котором говорится, что за 18 лет своего существования конкурс завоевал доверие представителей органов власти, экспертного сообщества и бизнеса.

На церемонии награждения было представлено приветствие полномочного представителя Президента РФ в СФО Сергей Меняйло, в котором говорится, что за 18 лет своего существования конкурс завоевал доверие представителей органов власти, экспертного сообщества и бизнеса.

Торжественная церемония награждения лауреатов Межрегионального конкурса «Директор года Сибири. Предприятие года Сибири» по итогам 2019 года состоялась 2 февраля в Правительства Новосибирской области. Награды победителям вручил заместитель Губернатора Сергей Сёмка.

Среди лауреатов конкурса - Бердская центральная городская больница. Она стала лучшей в отрасли здравоохранения, по мнению конкурсного жюри.

На церемонии награждения было представлено приветствие полномочного представителя Президента РФ в СФО Сергей Меняйло, в котором говорится, что за 18 лет своего существования конкурс завоевал доверие представителей органов власти, экспертного сообщества и бизнеса. Также в адрес конкурса было направлено приветствие Губернатора Андрея Травникова, где сказано, что минувший год для Новосибирской области был годом устойчивого экономического развития: во многих сферах происходили качественные изменения, что нашло своё отражение и в результатах конкурса.

Во время церемонии награждения лауреатов конкурса заместитель Губернатора Сергей Сёмка подчеркнул, что промышленность и предпринимательство региона даже в непростом для бизнеса минувшем году показали хорошие результаты.

По итогам 2019 года в номинации конкурса «Директор года» 35 победителей, в номинации «Предприятие года» 14 победителей. Распределение лауреатов конкурса по отраслям: сельское хозяйство – 11, промышленность – 6, транспорт и логистика – 6, услуги – 5, здравоохранение – 4, строительство и проектирование – 3, рекреационная сфера – 3, образование – 3, лесной комплекс – 3, другие отрасли – 5.

Лидирующие позиции по итогам 2019 года заняли предприятия агропромышленного комплекса из разных сфер: животноводства, растениеводства, переработки сельскохозяйственной продукции. В числе лауреатов – ОАО «Вознесенское», ЗАО «Бобровское», предприятие по производству сельскохозяйственной техники ООО НПФ «Агромаш» и другие. На втором месте – предприятия промышленности. Здесь лидирующая позиция у АО «СИБИАР», которое в очередной раз получило бриллиантовую статуэтку. Победителями стали также ПАО «НЗХК», ФКП «Анозит», ООО Компания «ГофроМастер», ООО «Белла Сибирь» и другие. В транспортной отрасли, логистике первенство у ФБУ «Администрация Обского БВП», компании ООО «Би Лоджистик»; в сфере услуг – у Новосибирского филиала компании ПАО «Ростелеком», Группы компаний «Евростиль», ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области». В отрасли здравоохранения лауреатами конкурса стали ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» и другие медучреждения.

Конкурс проводится издательским домом «Сибирское слово» (газета «ЧС», журнал «Совет директоров Сибири», информационно-аналитический портал ЧС-ИНФО) и Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий (МАРП) совместно с Деловым клубом «СЭР» и Новосибирской городской торгово-промышленной палатой при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в СФО, Правительства Новосибирской области, Законодательного Собрания Новосибирской области и мэрии города Новосибирска.