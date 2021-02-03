Процедуру импичмента Зеленского намерена начать украинская оппозиция

Ранее Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций сроком на пять лет против некоторых телеканалов.

Украинская оппозиция намерена начать процедуру импичмента Зеленского

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" инициирует процедуру импичмента президенту Владимиру Зеленскому после решения закрыть ряд украинских телеканалов, заявил с трибуны парламента сопредседатель фракции Вадим Рабинович.

"Сегодня вы ударили в сердце демократии, в свободу слова, существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей… Мы инициируем процедуру импичмента президенту Зеленскому, который поиздевался над избирателями и страной", - заявил Рабинович, озвучивая позицию партии в среду.

Ранее Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти, на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

Источник: РИА Новости