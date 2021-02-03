Простаит у собак, лечение гормональным препаратом Ипозан

Когда заболевает питомец, это не радует ни собаку, ни хозяина. Важно не только правильно лечить любимца, но и вовремя поставить диагноз.

Когда заболевает питомец, это не радует ни собаку, ни хозяина. Важно не только правильно лечить любимца, но и вовремя поставить диагноз. Также немаловажно предупредить болезнь. Для этого нужно знать заранее о признаках недуга. Изучим симптомы и методы лечения простатита у собаки, препараты, которые используют для терапии.

Как проявляется простатит у собаки

Простатит — воспаление предстательной железы у собак. Это состояние опасно затруднениями при мочеиспускании и снижением половой функции. При отсутствии лечения такое положение дел приводит к отказу функционирования почек.

Отчего появляется простатит у собак

Болезнь возникает чаще всего у собак в возрасте от 7 до 11 лет. При этом недуг не выбирает породы, а поражает буквально все. Вызывают простатит следующие причины:

инфекционные или вирусные заболевания в анамнезе;

ослабленный иммунитет;

травмы полового члена пса;

частое пребывание питомца в грязи, отсутствие гигиенических процедур;

нарушения работы гормональной системы;

малая подвижность животного;

плохая генетика.

У больного любимца проявляется набор симптомов:

отсутствие интереса к особям противоположного пола;

потеря веса, проявляющаяся скачкообразно;

проявления необычной сонливости и постоянная усталость;

скованность походки;

подъем температуры тела до 40° на длительное время;

рвота или запоры;

в моче следы крови.

Какие виды простатита встречаются у собак

Существует 2 вида простатита у собак — хронический и острый. Распознать острый простатит достаточно просто. Температура поднимается до 40°, собака вялая, отказывается от любых передвижений, даже от прогулок, которые пес раньше любил. При высокой температуре иногда возникает рвота.

При остром течении болезни собака часто просится в туалет, но на прогулке мочится очень скудно и с трудом, а то и вовсе выделение мочи отсутствует. Такая картина требует немедленного обращения к ветеринарному врачу и экстренного лечения.

А вот хронический простатит без врача диагностировать не получится. Основным признаком при этом остается только затрудненное мочеиспускание. Других симптомов не наблюдается.

Как лечить простатит у собак

Чаще всего при простатите ветеринар назначает антибиотики, которые представлены на сайте https://pimo-bendan.ru/drugie-preparaty/ipozan-ypo и являются оригинальными, сертифицированными, поэтому признаны эффективными, безопасными. Этот метод оправдывает себя, так как позволяет не допустить перехода болезни в хроническую форму. Однако прежде чем приступать к лечению, нужно ознакомиться со следующими правилами:

в ветеринарной клинике сдать анализы крови и мочи;

получив результаты исследований, приступить к терапии антибиотиками и иными препаратами, которые избавляют от боли. Курс лечения соблюдают в течение не менее 3 недель;

после пройденного курса повторно сдать анализы, чтобы убедиться в полученном положительном результате;

если терапия оказалась эффективной, то повторные анализы сдать через 6 месяцев. Если лечение не принесло успеха, то ветеринар назначит другие лекарства.

При лечении намного быстрее выздоравливают более молодые особи. Если ни один метод терапии не дал желаемого результата, то остается только кастрация животного.

Хирургическое лечение простатита у собак

При отсутствии терапевтического эффекта после лечения простатита у собак, а также при появлении абсцессов, ветеринары назначают кастрацию всем особям пожилого возраста. Если болезнь протекает в острой форме, стерилизацию проводят после окончания курса антибактериальной терапии.

Удаление репродуктивных органов дает следующие результаты:

в течение 2 недель предстательная железа уменьшается до нормальных размеров;

уменьшается риск появления паховых грыж;

животное становится более устойчивым к инфекциям;

снижается агрессивность питомца.

Изредка простатит появляется и у кастрированных животных из-за опухолей в мочеполовой системе. Они могут быть разного происхождения. В таких ситуациях приходится удалять предстательную железу.

Ипозан — эффективный препарат при лечении простатита у собак

Многие ветеринарные врачи не сразу назначают антибиотики, которые вызывают массу побочных эффектов. Сначала рекомендуют щадящее лечение. Если применять консервативную терапию, то для этого подходит гормональный препарат Ипозан для собак, отзывы на который исключительно положительные.

Для терапии понадобится всего одна упаковка нужной дозировки, рассчитанная на неделю приема. Такое лечение позволит избежать дорогостоящей операции по кастрации собаки. Результатом использования Ипозана становится уменьшение предстательной железы почти в 2 раза. Такой эффект дает действующее вещество препарата осатерона ацетат.

Это стероидный андроген, который препятствует проникновению тестостерона в предстательную железу. Она уменьшается в размерах из-за отсутствия накопления полового гормона в простате. Вещество быстро всасывается в кровь и расщепляется в печени. Положительный эффект регистрируется уже в первые дни приема. Через неделю боль проходит, нормализуется мочеиспускание и дефекация.

Продукты расщепления выводятся с мочой и калом. Основная часть препарата уходит из организма через 14 дней после приема последней таблетки. Лекарство никак не действует на деятельность семенников, что радует заводчиков племенных животных.

Согласно научным исследованиям, Ипозан за 2 недели уменьшает объем простаты на 40%. При тестировании на собаках положительный эффект зарегистрировали в 82% случаев. Лечебный эффект сохранялся в течение 5-6 месяцев.

Выпускается лекарство во Франции компанией Virbec под международным названием Ypozane. Средство обладает пролонгированным действием при сохранении эффекта в течение полугода.

Лекарственная форма — таблетки различной дозировки. Их дают собакам весом от 3 до 60 кг. На 1 кг веса положено давать 0,25-0,5 мг осатерона ацетат. Компания производитель выпускает таблетки с разной дозировкой для удобства дачи собакам разных размеров:

Ипозан для собак 15 мг — от 30 до 60 кг;

— от 30 до 60 кг; 7,5 мг — от 15 до 30 кг;

3,75 мг — от 7 до 15 кг;

1,875 мг — от 3,5 до 7,5 кг.

Каждая упаковка содержит 7 таблеток. Инструкция по применению на Ипозан регламентирует при весе питомца, к примеру, 90 кг, использовать Ипозан 15 мг. Собаке дают 1,5 таблетки, что соответствует 22,5 мг действующего вещества.

ВАЖНО! Через 5-6 месяцев после окончания лечения врач рекомендует снова сделать диагностику. Если нужно, лечение Ипозаном проводят повторно.

Как предупредить простит у собаки

Если собака не предназначена для получения потомства, то следует задуматься о кастрации заранее. Этот метод сейчас используется достаточно часто. Сама операция для животного проходит практически безболезненно.

Не следует заставлять пса терпеть в ожидании прогулки. Мочеиспускание и дефекация должны быть осуществлены сразу после появления такого желания.

Прогулки должны быть регулярными, чтобы поддержать иммунитет собаки. Пса необходимо часто купать, чтобы поддерживать чистоту половых органов. Кормить животное следует правильно сбалансированным кормом. Вязки не должны быть случайными и беспорядочными, лучше их планировать заранее.

Хотя бы один раз в полгода следует приводить питомца в ветеринарную клинику для планового обследования. Ведь животное, к сожалению, не может сообщить о том, что у него что-то болит.