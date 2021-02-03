Решили вернуть свои пенсионные накопления в ПФР большинство жителей Новосибирска

Большинство новосибирцев решили вернуть свои пенсионные накопления в ПФР

По итогам принятых в прошлом году заявлений о смене страховщика пенсионных накоплений 88% новосибирцев решили вернуть свои накопления из НПФ в ПФР.

По Закону у граждан, имеющих пенсионные накопления, есть право доверить их управление:

Пенсионному фонду России, выбрав управляющую компанию (УК), отобранную по конкурсу, с которой ПФР заключил договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, в том числе один из инвестиционных портфелей государственной управляющей компании (ГУК) - ВЭБ.РФ.

Негосударственному пенсионному фонду (НПФ), осуществляющему деятельность по обязательному пенсионному страхованию.

Пользоваться правом на смену страховщика можно ежегодно. Для реализации этого права граждане могут подать соответствующее заявление о переводе средств пенсионных накоплений: о переходе в ПФР из НПФ или наоборот, о переводе из одного НПФ в другой, а также о выборе управляющей компании. Как показывают статистические данные, большинство жителей нашего региона, а именно 88%, по итогам 2020 года решили из НПФ вернуться в ПФР.

При этом стоит помнить, что смена страховщика чаще одного раза в 5 лет может повлечь потерю инвестиционного дохода, а в случае отрицательного результата инвестирования – уменьшение средств пенсионных накоплений на сумму инвестиционного убытка (в некоторых случаях). Если же страховщиком гражданина является Пенсионный фонд России, смену управляющей компании (УК) или инвестиционного портфеля УК можно производить ежегодно без потери инвестиционного дохода.

Узнать, кто является страховщиком Ваших пенсионных накоплений можно в Личном кабинете на портале госуслуг или сайте ПФР, где можно заказать справку (выписку) о состоянии индивидуального лицевого счета. В ней есть вся информация о том, кто сегодня управляет Вашими накоплениями, а также указана сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, не подлежащего передаче, в случае досрочного перехода.

Источник: pfr.gov.ru