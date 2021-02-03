Какая ответственность грозит за пропаганду «веселящего газа»?

Поправки направлены на защиту жизни и здоровья граждан, и в первую очередь – молодежи.

Для граждан за пропаганду или незаконную рекламу закиси азота штраф составит от одной до двух тысяч рублей

За незаконную рекламу "веселящего газа" – закиси азота в России теперь введена административная ответственность. Соответствующие поправки ГД приняла в третьем чтении в конце января.

Какая ответственность грозит?

Для граждан за пропаганду или незаконную рекламу закиси азота штраф составит от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц и ИП – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. При этом рекламная продукция и оборудование будут компенсированы. Для предпринимателей и юрлиц предусмотрено также временное закрытие на месяц.

Закись азота запрещена?

Ранее ГД приняла закон, которым введен запрет на производство, изготовление, закупку, хранение, перевозку, пересылку, сбыт и пропаганду употребления закиси азота не по назначению, то есть не в медицинских, промышленных и технических целях.

Почему закон необходим?

Как говорил ранее Председатель ГД Вячеслав Володин, поправки направлены на защиту жизни и здоровья граждан, и в первую очередь – молодежи.

«Сегодня «веселящий газ» активно предлагают как средство развлечения — в ночных клубах, на дискотеках. Это стало возможным из‑за пробела в законодательстве — отсутствия прямого запрета на оборот закиси азота для употребления не по назначению. С просьбой обратить внимание на складывающуюся ситуацию к нам обращались родители и врачи, столкнувшиеся с последствиями употребления молодежью этого «веселящего газа». По данным специалистов, он оказывает на человека такое же воздействие, как и легкие наркотики. Его бесконтрольное использование в некоторых случаях приводит к смерти», — отмечал он.

Источник: duma.gov.ru