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Мужские сумки. 10 правил правильного выбора

15:52 03.02.2021
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Мужчины тоже заботятся о своем имидже. Всем хочется, чтобы их воспринимали как серьезного и успешного человека.

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мужская сумка

Мужчины тоже заботятся о своем имидже. Всем хочется, чтобы их воспринимали как серьезного и успешного человека. Создать правильный образ помогают вещи и аксессуары. Недостаточно просто модно подстричься и отрастить бороду. В создании имиджа участвует подбор одежды, обуви и сумки. Все вещи должны гармонично сочетаться и дополнять один другого. Мужская сумка подбирается под цели и стиль одежды. Существует 10 правил правильного выбора. Стоит изучить список советов, чтобы в дальнейшем выбирать аксессуары строго под себя.

Вид

Заходя в каталог интернет-магазина, можно удивиться насколько много моделей там представлено. Есть рюкзаки, клатчи, портфели, мессенджеры и другое. Идеально, если купить сразу несколько видов на все случаи жизни. Если нет такой возможности, то надо смотреть на то, для каких целей приобретается изделие.

Спортсмены присмотрятся к рюкзаку. Кожаный аксессуар довольно вместительный. В него можно положить спортивную обувь, воду, гаджеты. Удобно то, что вешается рюкзак на плечи, и не сковывает движения.

Сумка-мессенджер

Нравится студентам, офисным работникам, людям разных профессий. Она подходит для повсеместной жизни, учебы. Ее уникальность в универсальности. Носить мессенджер можно на одном плече, перекинуть через голову, и освободить руки для движений. Производители выпускают разные модели таких сумок, но особенность их в том, что все отделы закрываются верхней длинной частью из кожи. Получается, что внутри может быть место для бумаг, ланчей, гаджетов или одежды. Все карманы и отделы имеют свои застежки, но в дополнение, все перекрывает длинная пола с замком.

Сумка-мессенджер — один из самых популярных мужских аксессуаров. Если вы скованы в средствах, и хотите, чтобы ваша кладь была универсальной, то купите такую модель.

Дорожная сумка

Саквояж присутствует в гардеробе у делового мужчины. Приходится часто бывать в командировках, но чемодан выглядит громоздко? Лучше купить кожаную сумку с жестким дном. В нее поместится одежда, обувь, предметы гигиены и важные документы.

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Маленькая сумочка для мужчин

Маленькая сумочка

Клатч — небольшой аксессуар, который нужен для хранения мелких предметов. Сюда можно положить ключи, бумажник, записную книжку, мобильный телефон. Есть разные модели, которые предполагают ношение в руке или через плечо.

Портфель

Пригодится деловому мужчине, которому приходится часто быть на переговорах и деловых встречах. В сумку поместится не только папки и ценные бумаги, но и ноутбук.

Магазин мужских сумок - здесь можно найти большой ассортимент мужских сумок.

Размер

Слишком большие аксессуары смотрятся нелепо в повседневности. Если вы не спешите на поезд или самолет, то оставьте большую сумку дома. Для работы выбирайте изделие средних размеров, а для прогулки маленькие клатчи.

Цвет

Классическими цветами для мужской сумки считаются:

  • черный;
  • серый;
  • синий;
  • зеленый;
  • коричневый;
  • все светлые оттенки перечисленных колеров.

Это базовые предложения, которые встречаются в каждом специализированном магазине сумок. Есть и другие предложения, но это скорее особенность, чем норма.

Фурнитура

Обозначиться с размером, моделью и цветом — полдела. Теперь надо оценить качество фурнитуры. Брендовые сумки всегда проверяются на количество застегиваний и растегиваний. Молнии, замки, кнопки должны выдерживать заявленную нагрузку. Покупая качественное изделие, можно не переживать за прочность фурнитуры — это плюс.

Подкладка

Ткань во многих аксессуарах подбирается прочная, гладкая и приятная на ощупь. Чаще это шелк или атлас. Производители следят за тем, чтобы материал легко стирался, не рвался под нагрузкой и механическими воздействиями.

Швы и нитки

Особое внимание уделяется тому, как скроена сумка. Только качественная вещь будет иметь одинаковые и крепкие стежки. Производители следят за этим очень строго. Некоторые предлагают ручную работу, отвечая за качество лично.

Материал

Какими бы красивыми не были изделия из текстиля или дерматина, лучше кожи ничего не придумаешь. Сшитые из натурального материала аксессуары выглядят стильно и дорого. Они имеют более долгий эксплуатационный срок, за ними легко ухаживать. Кожаные модели для мужчины стоит однозначно выбрать. Они подчеркнут его имидж, укажут на хороший вкус.

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