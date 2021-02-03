Как подготовится к мастер классу японской живописи?

Япония известна как рай для художников и графиков. Вы можете купить высококачественные художественные принадлежности и в своем регионе но стоит обратить внимание и на японских производителей особенно когда дело касается мастер класса японской живописи .

Легко увлечься ведь выбор очень большой. Вместо парочки брендов, местные художественные магазины продают огромный ассортимент. Мы представляем возможность понять различие в качестве и наборе материалов перед походом в магазин при подготовке к мастер- классу японской живописи.

На чем рисовать на мастер классе?

Альбомы для акварели

Альбомы со спиральным переплетом, которые продаются только в специальных магазинах, представлены в различных цветах, размерах и типах бумаги. Нам в студии Артакадемия, больше всего нравится акварельная бумага горячего прессования, с ней приятно работать карандашом, акварелью, тушью и гуашью.

Так же импонирует форматы альбомов для рисования, они более квадратные, чем стандартные размеры!

Чем рисовать на мастер классе японской живописи

Акварельные краски в кюветах

Мы в студии Артакадемия используем краски данного типа для мастер класса японской живописи уже много лет (http://www.artacademia.kiev.ua/master-klass-po-risovaniju-kiev/master-klass-japonskaja-shuvopisy). Они продаются в наборах и отдельно кюветами, - это здорово, не говоря уже о том, что они дешевле чем аналоги и можно набрать конкретные цвета.

Нестандартные материалы для каллиграфии

Ручка-кисть для мастер класса японской живописи

Мы перепробовали несколько хороших кисточек, прежде чем нашли эту, на наш взгляд, лучшую! Сама тушь быстро застывает, поэтому вы можете добавить поверх нее несколько слоев акварели. Кончик кисти очень удобен, и он отлично подходит для больших заливок. Хороший размер, в отличие от некоторых более крупных ручек-кистей

Секайдо, синдзюку.

Карандаши – неизведанный материал для живописи

Карандаши красного / синего цветов

До знакомства с японским искусством Вы наверняка не обращали внимания на такой инструмент для рисунка как цветные карандаши. После мастер класса по японской живописи Вы увидите, чтьо карандаши отлично подходят для городских зарисовок и перехода от обычных серых тонов к более насыщеным. mitsubishi делает большой выбор различных карандашей.

Карандаши gekkoso 8b

Еще одна новинка от японских художников ведущих мастер классы - карандаши gekkoso - толстый карандаш для рисования 8b. О данном карандаше особо нечего сказать. Держать в руке приятно, а грифель отличного качества.

Акварельная краска в тубах

Перед посещением мастер класса по японской живописи 90% из Вас скажут что никогда не использовали тюбиковую акварель. Советуем начать с трех цветов, используемых в традиционном японском укиё-э (ксилография): берлинский синий, карминный и темно-зеленый. цвет очень насыщенный и пигментированный, и ими приятно рисовать.

Какой ластик использовать для коррекции предварительного рисунка. Советуем обычный ластик кох-и-нор. Ластики довольно мягкие и главное не «мочалят» бумагу, что очень важно в акварельной живописи. Избавиться о предварительного рисунка, ослабить интенсивность линий является необходимостью потому выбор ластика так же важен как и бумаги.

В заключении стоит заметить популярность и желание с которым люди посещают японский мастер класс по живописи но главное на что необходимо обратить внимание при выборе студии это:

Преподаватели, ведь только они смогут научить Вас азам японской живописи за 4 часа мастер класса. Желательно увидеть Студия, насколько именитая и имеет видео на сайте Наличие материалов на мастер классе Расположение студии

Еще вариант мастер класса по живописи можно увидеть тут (https://www.ikirov.ru/news/49195-osnovnye-otlichiya-akrilovyh-krasok-ot-maslyanyh-master-klass-po-zhivopisi)