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Расправились с учительницей математики в центре города. СК завел дело

16:33 03.02.2021 Фото: pixabay.com
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Наталья Тушинская, как сообщает сайт школы №1, в 1996 году закончила математический факультет Воронежского государственного педагогического института. В этой школе она проработала 10 лет.

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В Воронеже жестоко убили учительницу математики

Учительницу математики зверски убили возле кафе в Воронеже, правоохранители устанавливают личность преступника.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), по факту обнаружения 2 февраля 2021 года вблизи одного из кафе на Московском проспекте г. Воронежа тела 47-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По предварительным данным, 2 февраля 2021 года около 19 часов 30 минут на открытом участке местности вблизи одного из кафе на Московском проспекте г. Воронежа неустановленное лицо совершило нападение на 47-летнюю местную жительницу, причинив ей многочисленные ножевые ранения в область головы, шеи, грудной клетки. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте преступления.

Следователями СК и выехавшими на место следователями-криминалистами отдела криминалистики незамедлительно проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изъяты записи с камер наблюдения, выясняются иные обстоятельства происшествия.

В настоящее время следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно- розыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к данному преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

По информации следствия, женщина скончалась на месте преступления. По факту убийства, сопряженного с разбоем, возбуждено уголовное дело. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изъяты записи с камер наблюдения, устанавливается лицо, причастное к совершению преступления.

"В результате бесчеловечного жестокого преступления трагически оборвалась жизнь преподавателя СОШ №1 Воронежа Тушинской Натальи Васильевны. Многие годы она добросовестно трудилась в сфере образования, отдавая все свои силы и знания обучению и воспитанию юных воронежцев. В сердцах учеников и коллег она навсегда останется опытным и мудрым наставником, чутким и внимательным педагогом", - говорится в сообщении мэрии города.
Наталья Тушинская, как сообщает сайт школы №1, в 1996 году закончила математический факультет Воронежского государственного педагогического института. В этой школе она проработала 10 лет.

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