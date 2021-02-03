Жертвы коронавируса в России: число летальных случаев за сутки на 3 февраля озвучил оперштаб

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 474 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 748 (10,6%) без клинических проявлений.
За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 365 367.
За последние сутки подтверждено 526 смертей:
Москва — 65
Санкт-Петербург — 55
Московская область — 37
Ростовская область — 28
Красноярский край — 25
Краснодарский край — 18
Свердловская область — 16
Воронежская область — 14
Алтайский край — 14
Нижегородская область — 13
Пермский край — 12
Тульская область — 11
Вологодская область — 9
Иркутская область — 9
Ивановская область — 8
Республика Крым — 7
Ставропольский край — 7
Ульяновская область — 7
Новосибирская область — 7
Мурманская область — 6
Белгородская область — 5
Владимирская область — 5
Волгоградская область — 5
Республика Чувашия — 5
Оренбургская область — 5
Саратовская область — 5
Забайкальский край — 5
Приморский край — 5
Калужская область — 4
Курская область — 4
Липецкая область — 4
Орловская область — 4
Смоленская область — 4
Тверская область — 4
Республика Карелия — 4
Республика Коми — 4
Ленинградская область — 4
Севастополь — 4
Республика Дагестан — 4
Республика Северная Осетия - Алания — 4
Удмуртская Республика — 4
Республика Хакасия — 4
Омская область — 4
Рязанская область — 3
Тамбовская область — 3
Калининградская область — 3
Кабардино-Балкарская Республика — 3
Республика Башкортостан — 3
Пензенская область — 3
Курганская область — 3
Тюменская область — 3
Ханты-Мансийский автономный округ — 3
Кемеровская область — 3
Республика Саха (Якутия) — 3
Брянская область — 2
Ярославская область — 2
Псковская область — 2
Республика Калмыкия — 2
Астраханская область — 2
Самарская область — 2
Республика Тыва — 2
Республика Бурятия — 2
Костромская область — 1
Ненецкий автономный округ — 1
Республика Адыгея — 1
Кировская область — 1
Ямало-Ненецкий автономный округ — 1
Челябинская область — 1
Магаданская область — 1
Хабаровский край — 1
Сахалинская область — 1
За весь период по России умерло 74 684 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 102,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 287 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 626 тыс. 388 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф