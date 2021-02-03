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Жертвы коронавируса в России: число летальных случаев за сутки на 3 февраля озвучил оперштаб

16:58 03.02.2021 Фото: pixabay.com
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За весь период по России умерло 74 684 человека.

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Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 3 февраля

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 474 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 748 (10,6%) без клинических проявлений.

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 365 367.

За последние сутки подтверждено 526 смертей:

Москва — 65

Санкт-Петербург — 55

Московская область — 37

Ростовская область — 28

Красноярский край — 25

Краснодарский край — 18

Свердловская область — 16

Воронежская область — 14

Алтайский край — 14

Нижегородская область — 13

Пермский край — 12

Тульская область — 11

Вологодская область — 9

Иркутская область — 9

Ивановская область — 8

Республика Крым — 7

Ставропольский край — 7

Ульяновская область — 7

Новосибирская область — 7

Мурманская область — 6

Белгородская область — 5

Владимирская область — 5

Волгоградская область — 5

Республика Чувашия — 5

Оренбургская область — 5

Саратовская область — 5

Забайкальский край — 5

Приморский край — 5

Калужская область — 4

Курская область — 4

Липецкая область — 4

Орловская область — 4

Смоленская область — 4

Тверская область — 4

Республика Карелия — 4

Республика Коми — 4

Ленинградская область — 4

Севастополь — 4

Республика Дагестан — 4

Республика Северная Осетия - Алания — 4

Удмуртская Республика — 4

Республика Хакасия — 4

Омская область — 4

Рязанская область — 3

Тамбовская область — 3

Калининградская область — 3

Кабардино-Балкарская Республика — 3

Республика Башкортостан — 3

Пензенская область — 3

Курганская область — 3

Тюменская область — 3

Ханты-Мансийский автономный округ — 3

Кемеровская область — 3

Республика Саха (Якутия) — 3

Брянская область — 2

Ярославская область — 2

Псковская область — 2

Республика Калмыкия — 2

Астраханская область — 2

Самарская область — 2

Республика Тыва — 2

Республика Бурятия — 2

Костромская область — 1

Ненецкий автономный округ — 1

Республика Адыгея — 1

Кировская область — 1

Ямало-Ненецкий автономный округ — 1

Челябинская область — 1

Магаданская область — 1

Хабаровский край — 1

Сахалинская область — 1

За весь период по России умерло 74 684 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 102,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 287 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 626 тыс. 388 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф

COVID-19 коронавирус пандемия
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