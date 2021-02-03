Заболевшие коронавирусом в России: свежая статистика за сутки на 3 февраля

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 474 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 748 (10,6%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Тыва 0,03%
2. Республика Алтай, Псковская область 0,1%
3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Магаданская область, Республика Хакасия, Чеченская Республика 0,2%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 901 204 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 822 человека:
Москва — 5221
Санкт-Петербург — 3627
Московская область — 990
Нижегородская область — 491
Ростовская область — 419
Челябинская область — 406
Смоленская область — 364
Иркутская область — 358
Воронежская область — 356
Свердловская область — 355
Ивановская область — 341
Мурманская область — 322
Республика Крым — 319
Пермский край — 319
Ханты-Мансийский автономный округ — 308
Архангельская область — 307
Самарская область — 298
Краснодарский край — 295
Вологодская область — 278
Белгородская область — 275
Хабаровский край — 273
Республика Саха (Якутия) — 268
Республика Карелия — 256
Красноярский край — 252
Саратовская область — 251
Республика Калмыкия — 246
Волгоградская область — 231
Ленинградская область — 223
Тверская область — 219
Забайкальский край — 217
Ульяновская область — 209
Калининградская область — 206
Новосибирская область — 206
Ставропольский край — 204
Пензенская область — 204
Приморский край — 199
Тульская область — 186
Новгородская область — 185
Ямало-Ненецкий автономный округ — 185
Ярославская область — 180
Кировская область — 179
Республика Бурятия — 178
Кемеровская область — 174
Орловская область — 173
Омская область — 171
Курская область — 168
Алтайский край — 164
Липецкая область — 163
Владимирская область — 158
Республика Башкортостан — 157
Оренбургская область — 156
Брянская область — 155
Калужская область — 153
Сахалинская область — 149
Псковская область — 143
Тюменская область — 142
Удмуртская Республика — 140
Республика Коми — 139
Томская область — 127
Севастополь — 118
Республика Дагестан — 114
Рязанская область — 113
Тамбовская область — 107
Амурская область — 98
Республика Хакасия — 97
Республика Чувашия — 96
Астраханская область — 93
Республика Мордовия — 92
Республика Татарстан — 92
Костромская область — 85
Кабардино-Балкарская Республика — 83
Курганская область — 83
Республика Ингушетия — 66
Республика Северная Осетия - Алания — 65
Камчатский край — 59
Карачаево-Черкесская Республика — 57
Республика Марий Эл — 54
Республика Адыгея — 50
Еврейская автономная область — 49
Республика Алтай — 41
Чеченская Республика — 31
Республика Тыва — 23
Магаданская область — 9
Чукотский автономный округ — 5
Ненецкий автономный округ — 4
За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 365 367.
За последние сутки подтверждено 526 смертей:
Москва — 65
Санкт-Петербург — 55
Московская область — 37
Ростовская область — 28
Красноярский край — 25
Краснодарский край — 18
Свердловская область — 16
Воронежская область — 14
Алтайский край — 14
Нижегородская область — 13
Пермский край — 12
Тульская область — 11
Вологодская область — 9
Иркутская область — 9
Ивановская область — 8
Республика Крым — 7
Ставропольский край — 7
Ульяновская область — 7
Новосибирская область — 7
Мурманская область — 6
Белгородская область — 5
Владимирская область — 5
Волгоградская область — 5
Республика Чувашия — 5
Оренбургская область — 5
Саратовская область — 5
Забайкальский край — 5
Приморский край — 5
Калужская область — 4
Курская область — 4
Липецкая область — 4
Орловская область — 4
Смоленская область — 4
Тверская область — 4
Республика Карелия — 4
Республика Коми — 4
Ленинградская область — 4
Севастополь — 4
Республика Дагестан — 4
Республика Северная Осетия - Алания — 4
Удмуртская Республика — 4
Республика Хакасия — 4
Омская область — 4
Рязанская область — 3
Тамбовская область — 3
Калининградская область — 3
Кабардино-Балкарская Республика — 3
Республика Башкортостан — 3
Пензенская область — 3
Курганская область — 3
Тюменская область — 3
Ханты-Мансийский автономный округ — 3
Кемеровская область — 3
Республика Саха (Якутия) — 3
Брянская область — 2
Ярославская область — 2
Псковская область — 2
Республика Калмыкия — 2
Астраханская область — 2
Самарская область — 2
Республика Тыва — 2
Республика Бурятия — 2
Костромская область — 1
Ненецкий автономный округ — 1
Республика Адыгея — 1
Кировская область — 1
Ямало-Ненецкий автономный округ — 1
Челябинская область — 1
Магаданская область — 1
Хабаровский край — 1
Сахалинская область — 1
За весь период по России умерло 74 684 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 102,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 287 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 626 тыс. 388 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф