Заболевшие коронавирусом в России: свежая статистика за сутки на 3 февраля

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 822 человека.

а последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 474 в 85 регионах

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 474 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 748 (10,6%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Тыва 0,03%

2. Республика Алтай, Псковская область 0,1%

3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Магаданская область, Республика Хакасия, Чеченская Республика 0,2%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 901 204 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 822 человека:

Москва — 5221

Санкт-Петербург — 3627

Московская область — 990

Нижегородская область — 491

Ростовская область — 419

Челябинская область — 406

Смоленская область — 364

Иркутская область — 358

Воронежская область — 356

Свердловская область — 355

Ивановская область — 341

Мурманская область — 322

Республика Крым — 319

Пермский край — 319

Ханты-Мансийский автономный округ — 308

Архангельская область — 307

Самарская область — 298

Краснодарский край — 295

Вологодская область — 278

Белгородская область — 275

Хабаровский край — 273

Республика Саха (Якутия) — 268

Республика Карелия — 256

Красноярский край — 252

Саратовская область — 251

Республика Калмыкия — 246

Волгоградская область — 231

Ленинградская область — 223

Тверская область — 219

Забайкальский край — 217

Ульяновская область — 209

Калининградская область — 206

Новосибирская область — 206

Ставропольский край — 204

Пензенская область — 204

Приморский край — 199

Тульская область — 186

Новгородская область — 185

Ямало-Ненецкий автономный округ — 185

Ярославская область — 180

Кировская область — 179

Республика Бурятия — 178

Кемеровская область — 174

Орловская область — 173

Омская область — 171

Курская область — 168

Алтайский край — 164

Липецкая область — 163

Владимирская область — 158

Республика Башкортостан — 157

Оренбургская область — 156

Брянская область — 155

Калужская область — 153

Сахалинская область — 149

Псковская область — 143

Тюменская область — 142

Удмуртская Республика — 140

Республика Коми — 139

Томская область — 127

Севастополь — 118

Республика Дагестан — 114

Рязанская область — 113

Тамбовская область — 107

Амурская область — 98

Республика Хакасия — 97

Республика Чувашия — 96

Астраханская область — 93

Республика Мордовия — 92

Республика Татарстан — 92

Костромская область — 85

Кабардино-Балкарская Республика — 83

Курганская область — 83

Республика Ингушетия — 66

Республика Северная Осетия - Алания — 65

Камчатский край — 59

Карачаево-Черкесская Республика — 57

Республика Марий Эл — 54

Республика Адыгея — 50

Еврейская автономная область — 49

Республика Алтай — 41

Чеченская Республика — 31

Республика Тыва — 23

Магаданская область — 9

Чукотский автономный округ — 5

Ненецкий автономный округ — 4

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 365 367.

За последние сутки подтверждено 526 смертей:

Москва — 65

Санкт-Петербург — 55

Московская область — 37

Ростовская область — 28

Красноярский край — 25

Краснодарский край — 18

Свердловская область — 16

Воронежская область — 14

Алтайский край — 14

Нижегородская область — 13

Пермский край — 12

Тульская область — 11

Вологодская область — 9

Иркутская область — 9

Ивановская область — 8

Республика Крым — 7

Ставропольский край — 7

Ульяновская область — 7

Новосибирская область — 7

Мурманская область — 6

Белгородская область — 5

Владимирская область — 5

Волгоградская область — 5

Республика Чувашия — 5

Оренбургская область — 5

Саратовская область — 5

Забайкальский край — 5

Приморский край — 5

Калужская область — 4

Курская область — 4

Липецкая область — 4

Орловская область — 4

Смоленская область — 4

Тверская область — 4

Республика Карелия — 4

Республика Коми — 4

Ленинградская область — 4

Севастополь — 4

Республика Дагестан — 4

Республика Северная Осетия - Алания — 4

Удмуртская Республика — 4

Республика Хакасия — 4

Омская область — 4

Рязанская область — 3

Тамбовская область — 3

Калининградская область — 3

Кабардино-Балкарская Республика — 3

Республика Башкортостан — 3

Пензенская область — 3

Курганская область — 3

Тюменская область — 3

Ханты-Мансийский автономный округ — 3

Кемеровская область — 3

Республика Саха (Якутия) — 3

Брянская область — 2

Ярославская область — 2

Псковская область — 2

Республика Калмыкия — 2

Астраханская область — 2

Самарская область — 2

Республика Тыва — 2

Республика Бурятия — 2

Костромская область — 1

Ненецкий автономный округ — 1

Республика Адыгея — 1

Кировская область — 1

Ямало-Ненецкий автономный округ — 1

Челябинская область — 1

Магаданская область — 1

Хабаровский край — 1

Сахалинская область — 1

За весь период по России умерло 74 684 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 102,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 287 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 626 тыс. 388 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф