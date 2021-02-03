03.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Едва спасли задыхающегося 11-месячного малыша хирурги. Ребенок подавился пустышкой

17:20 03.02.2021 Фото: pixabay.com
0

Малыша, которому меньше года, в экстренном порядке доставили в Детскую больницу №9 им. Г.Н. Сперанского Департамента здравоохранения Москвы в тяжелом состоянии из-за инородного предмета, застрявшего в глотке.

% name% title
Московские врачи спасли малыша, подавившегося пустышкой

В больнице Сперанского врачи спасли малыша, у которого пустышка застряла в глотке. Об этом рассказали в пресс-службе депздрава Москвы.

Малыша, которому меньше года, в экстренном порядке доставили в Детскую больницу №9 им. Г.Н. Сперанского Департамента здравоохранения Москвы в тяжелом состоянии из-за инородного предмета, застрявшего в глотке. Выяснилось, что это пустышка. Как она попала в глотку ребенка, родные не знают. Но соска перекрыла носоглотку, часть гортанной глотки и почти полностью ротоглотку - малыш дышал чудом. Хирурги клиники под общим обезболиванием оперативно удалили инородный предмет через рот.

- Ребенок задыхался, его рвало, - рассказал детский хирург Дмитрий Борисович Еремин. - Рвотные массы попали в дыхательные пути, что привело к аспирационной пневмонии. Пациенту назначили антибактериальную, ингаляционную терапии. После лечения ребенка выписали домой в хорошем состоянии.

Детская городская клиническая больница № 9 имени Г.Н. Сперанского - многопрофильный специализированный стационар. 40 клинических отделений круглосуточно оказывают экстренную и плановую помощь детям и подросткам до 18 лет. Больница оснащена новейшим диагностическим оборудованием, с помощью которого здесь проводят лучевую, функциональную, эндоскопическую, ангиографическую, биохимическую, цитологическую, иммунологическую и нейрофизиологическую диагностику. В составе клиники работают четыре крупных специализированных центра: ожоговый центр, центр артрологии и реабилитации детей с заболеваниями и травмами суставов, центр урологии, андрологии и патологии тазовых органов, а также консультативно-диагностический центр детской иммунологии и аллергологии.

подавился пустышка соска
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как такое могло произойти?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Потребовала миллион рублей за свое увольнение победительница конкурса «Краса Росгвардии» Анна Храмцова
17:39 03-02-2021
Потребовала миллион рублей за свое увольнение победительница конкурса «Краса Росгвардии» Анна Храмцова
БердскФотомарафон «Мой папа» стартовал в "Курьер.Среда.Бердск"
17:34 03-02-2021
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
17:31 03-02-2021
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
Кто чаще умирает от коронавируса, рассказала Малышева
17:30 03-02-2021
Кто чаще умирает от коронавируса, рассказала Малышева
Почти 40 маршрутов станут электробусными в 2021 году
17:30 03-02-2021
Почти 40 маршрутов станут электробусными в 2021 году
БердскНе хватает 58 тысяч рублей из 100 на народную экспертизу по мусорной свалке около кладбища Бердска активистам 1
17:20 03-02-2021
Не хватает 58 тысяч рублей из 100 на народную экспертизу по мусорной свалке около кладбища Бердска активистам
Новую Tesla могут не пустить на дороги из-за футуристической детали. Что не так?
17:20 03-02-2021
Новую Tesla могут не пустить на дороги из-за футуристической детали. Что не так?
Едва спасли задыхающегося 11-месячного малыша хирурги. Ребенок подавился пустышкой
17:20 03-02-2021
Едва спасли задыхающегося 11-месячного малыша хирурги. Ребенок подавился пустышкой
Бердск"Фу, как не стыдно": Кормление грудью малыша на публике взорвало соцсеть Бердска
17:17 03-02-2021
Решили вернуть свои пенсионные накопления в ПФР большинство жителей Новосибирска
17:15 03-02-2021
Решили вернуть свои пенсионные накопления в ПФР большинство жителей Новосибирска