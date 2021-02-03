Едва спасли задыхающегося 11-месячного малыша хирурги. Ребенок подавился пустышкой

Малыша, которому меньше года, в экстренном порядке доставили в Детскую больницу №9 им. Г.Н. Сперанского Департамента здравоохранения Москвы в тяжелом состоянии из-за инородного предмета, застрявшего в глотке.

Московские врачи спасли малыша, подавившегося пустышкой

В больнице Сперанского врачи спасли малыша, у которого пустышка застряла в глотке. Об этом рассказали в пресс-службе депздрава Москвы.

Малыша, которому меньше года, в экстренном порядке доставили в Детскую больницу №9 им. Г.Н. Сперанского Департамента здравоохранения Москвы в тяжелом состоянии из-за инородного предмета, застрявшего в глотке. Выяснилось, что это пустышка. Как она попала в глотку ребенка, родные не знают. Но соска перекрыла носоглотку, часть гортанной глотки и почти полностью ротоглотку - малыш дышал чудом. Хирурги клиники под общим обезболиванием оперативно удалили инородный предмет через рот.

- Ребенок задыхался, его рвало, - рассказал детский хирург Дмитрий Борисович Еремин. - Рвотные массы попали в дыхательные пути, что привело к аспирационной пневмонии. Пациенту назначили антибактериальную, ингаляционную терапии. После лечения ребенка выписали домой в хорошем состоянии.

Детская городская клиническая больница № 9 имени Г.Н. Сперанского - многопрофильный специализированный стационар. 40 клинических отделений круглосуточно оказывают экстренную и плановую помощь детям и подросткам до 18 лет. Больница оснащена новейшим диагностическим оборудованием, с помощью которого здесь проводят лучевую, функциональную, эндоскопическую, ангиографическую, биохимическую, цитологическую, иммунологическую и нейрофизиологическую диагностику. В составе клиники работают четыре крупных специализированных центра: ожоговый центр, центр артрологии и реабилитации детей с заболеваниями и травмами суставов, центр урологии, андрологии и патологии тазовых органов, а также консультативно-диагностический центр детской иммунологии и аллергологии.