03.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

"Дом-2" в новом формате "переехал" на другой канал. Где смотреть?

16:31 03.02.2021 Фото: Инстаграм
1 0

На телестройке будут задействованы не только новые участники, но и старые тоже, правда, имена «старичков» не уточнялись.

% name% title
Отбор новых героев уже стартовал

После того как «Дом-2» перестал выходить в эфир, относительно его дальнейшей судьбы ходили разные слухи. Одни уверяли, что в скором времени скандальный телепроект появится на другом канале в обновленном формате, другие — что мы больше никогда не увидим эту неоднозначную программу. Ясность в итоге внес «Стархит», который сообщил —  телестройка не закрылась окончательно, а просто «переехала», куда именно, рассказывает АиФ.ru.

Как стало известно журналистам издания, «приютил» «Дом-2» канал  СТС Love: «Скорее всего, проект будет выходить не на кнопке, а в стартовом пакете. И еще, возможно, после СТС Love, проект захотят вывести на час-два на СТС», — приводит слова своего источника «Стархит». Собеседник издания так же отметил, что в формате проекта появятся «небольшие изменения», которые помогут сделать его более интересным и современным. Кроме того на телестройке будут задействованы не только новые участники, но и старые тоже, правда, имена «старичков» не уточнялись. А вести «Дом-2», скорей всего будут Ольга Бузова и Ксения Бородина.

Ранее о возвращении телестройки в эфир сообщала экс-участница проекта, а ныне его кастинг-директор Надежда Ермакова. На своей странице в Instagram она написала, что отбор новых героев уже стартовал: «"Дом-2" в новом формате и с новыми героями возвращается на российское тв! Мы запускаем кастинги по всей стране дистанционно! <...> ты мечтаешь о любви и славе, ты творческий музыкант и хочешь чтобы об этом узнала вся страна, а еще у тебя много амбиций, идей и ты точно яркий представитель современной интересной молодёжи, тогда присылай заявку», — говорится в посте Ермаковой.

Источник: АиФ

дом-2 на каком канале новый формат СТС тнт
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы рады, что шоу не закрыто?

Аноним, 03 февраля 2021 17:09
дом на фото прям как мой! Удивительно!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пушков посоветовал США "посмотреть фильм" и понять, что такое ядерная война
17:45 03-02-2021
Пушков посоветовал США
Потребовала миллион рублей за свое увольнение победительница конкурса «Краса Росгвардии» Анна Храмцова
17:39 03-02-2021
Потребовала миллион рублей за свое увольнение победительница конкурса «Краса Росгвардии» Анна Храмцова
БердскФотомарафон «Мой папа» стартовал в "Курьер.Среда.Бердск"
17:34 03-02-2021
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
17:31 03-02-2021
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
Кто чаще умирает от коронавируса, рассказала Малышева
17:30 03-02-2021
Кто чаще умирает от коронавируса, рассказала Малышева
Почти 40 маршрутов станут электробусными в 2021 году
17:30 03-02-2021
Почти 40 маршрутов станут электробусными в 2021 году
БердскНе хватает 58 тысяч рублей из 100 на народную экспертизу по мусорной свалке около кладбища Бердска активистам 1
17:20 03-02-2021
Не хватает 58 тысяч рублей из 100 на народную экспертизу по мусорной свалке около кладбища Бердска активистам
Новую Tesla могут не пустить на дороги из-за футуристической детали. Что не так?
17:20 03-02-2021
Новую Tesla могут не пустить на дороги из-за футуристической детали. Что не так?
Едва спасли задыхающегося 11-месячного малыша хирурги. Ребенок подавился пустышкой
17:20 03-02-2021
Едва спасли задыхающегося 11-месячного малыша хирурги. Ребенок подавился пустышкой
Бердск"Фу, как не стыдно": Кормление грудью малыша на публике взорвало соцсеть Бердска
17:17 03-02-2021