"Дом-2" в новом формате "переехал" на другой канал. Где смотреть?

Отбор новых героев уже стартовал

После того как «Дом-2» перестал выходить в эфир, относительно его дальнейшей судьбы ходили разные слухи. Одни уверяли, что в скором времени скандальный телепроект появится на другом канале в обновленном формате, другие — что мы больше никогда не увидим эту неоднозначную программу. Ясность в итоге внес «Стархит», который сообщил — телестройка не закрылась окончательно, а просто «переехала», куда именно, рассказывает АиФ.ru.

Как стало известно журналистам издания, «приютил» «Дом-2» канал СТС Love: «Скорее всего, проект будет выходить не на кнопке, а в стартовом пакете. И еще, возможно, после СТС Love, проект захотят вывести на час-два на СТС», — приводит слова своего источника «Стархит». Собеседник издания так же отметил, что в формате проекта появятся «небольшие изменения», которые помогут сделать его более интересным и современным. Кроме того на телестройке будут задействованы не только новые участники, но и старые тоже, правда, имена «старичков» не уточнялись. А вести «Дом-2», скорей всего будут Ольга Бузова и Ксения Бородина.

Ранее о возвращении телестройки в эфир сообщала экс-участница проекта, а ныне его кастинг-директор Надежда Ермакова. На своей странице в Instagram она написала, что отбор новых героев уже стартовал: «"Дом-2" в новом формате и с новыми героями возвращается на российское тв! Мы запускаем кастинги по всей стране дистанционно! <...> ты мечтаешь о любви и славе, ты творческий музыкант и хочешь чтобы об этом узнала вся страна, а еще у тебя много амбиций, идей и ты точно яркий представитель современной интересной молодёжи, тогда присылай заявку», — говорится в посте Ермаковой.

Источник: АиФ