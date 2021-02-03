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"Фу, как не стыдно": Кормление грудью малыша на публике взорвало соцсеть Бердска

17:17 03.02.2021, Мартынова Маргарита Фото: pixabay.com
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В соцсетях молодые мамы публикуют фотографии, на которых они кормят грудью своего ребенка. Такой флешмоб запустили знаменитые топ-модели и звезды шоу-бизнеса.

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Флешмоб кормящих матерей вызвал бурное обсуждение в соцсетях
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
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"Фу, как не стыдно": Кормление грудью малыша на публике взорвало соцсеть БердскаВалерий Сюткин: Сын появился с помощью ЭКОЕщё 79 новостей

В соцсетях молодые мамы публикуют фотографии, на которых они кормят грудью своего ребенка. Такой флешмоб запустили знаменитые топ-модели и звезды шоу-бизнеса. Они хотели поддержать матерей, вынужденных в течение дня несколько раз грудью кормить новорожденного ребенка и из-за этого пропускать встречи с друзьями и мероприятия, отказываться от поездок, запирать себя в «четырех стенах». Ведь «на людях» неудобно показывать оголенную грудь, тем более неприлично, чтоб посторонние увидели, как мать кормит ребёнка грудью.

В соцсетях Бердска весело обсуждали фотографию девушки, кормящей младенца. Её грудь практически не видна, но вызвала неподдельный интерес.

- Кормить в общественном месте? Это нормально. У меня с собой всегда был большой платок, которым закрываешь всё, что не нужно посторонним видеть, и - вперёд и с песней, - пишет Анастасия Иванова.

- Вопрос зачем? Ответ. Для лайка. Норм мама такую интимную вещь выкладывать просто так не будет, все ради лайка, - считает Кристина Храмова.

- Публичное кормление грудью сейчас набирает обороты, раньше не принято было об этом говорить, в смысле выражать негатив. Надо принять тот факт, что не все любят детей, не все умиляются кормлением на виду. Вести себя в границах в любых обстоятельствах, учитывать мнение, что кому-то это неприятно, - считает такие фотографии данью моде Елена Паниванова.

- Вы завидуете наличию груди. Ну хочет женщина с фото показывать, как она кормит дитятко свое, пусть, ее дело. Я, конечно, это нормой не считаю, но чем больше на таких обращают внимание, тем больше сумасшедших становится, - не поддержала автора фотографии Диана Дударева.

- Если бы дама просто вывалила грудь, это порадовало бы мужчин. Ну а с ребенком да, так себе. Не понимаю адептов кормления грудью, когда полно смесей. Особенно до школы, - написала Маша Водкина.

- С грудным молоком ребенку передаются антитела матери, которые защищают его от инфекций в первые месяцы жизни, - объяснила Маше преимущества грудного вскармливания Ольга Князева.

- В первые месяцы жизни да, но не до школьной линейки, - парирует Маша.

- До школьной линейки. Это уже инцестом попахивает, - соглашается Ольга.

- Видела такое. Крупный ребенок висит на маме. Зрелище отвратительное, - Маша не одобряет грудное кормление детей на публике.

- Да, наблюдала в поликлинике подобную картину. Ребенок бегает по коридору, играет, а потом несётся к мамке и руками лезет под кофту за грудью, - Ольга соглашается с Машей, что зрелище неприятное.

- Самое странное, что большинство мужчин к этому относятся с понимаем, да им вообще всё это неважно, а весь негатив от женщин. Я вот не понимаю, почему? Типа «а вдруг мой мужик чужую грудь увидит» или что?- спрашивает Анастасия Иванова.

- Логично. Мужикам на халяву, что бы грудь не посмотреть, - отвечает Анастасии Катерина Якименко.

- Я ни в восхищении, ни в омерзении, мне безразлично. Сама помню летела в Благовещенск с пересадкой в Красноярске, самолет был полон мужиков-вахтовиков, а я с грудной дочкой. Закрывалась с головой пледом. Стеснялась. Хотя уже годков было 30, - рассказала свою историю Елена Паниванова.

- Ну грудь-то у неё красивая, - Тимур Давлетшин оценил красоту девушки на фотографии.

Участники обсуждения решили, что скромность украшает женщину. Кормить ребенка грудью — это прекрасно и полезно, но лучше, если как можно меньше глаз наблюдают за мамой с малышом.

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