Не хватает 58 тысяч рублей из 100 на народную экспертизу по мусорной свалке около кладбища Бердска активистам

Провести народную экспертизу общественники решили после известия о проведении государственной экспертизы о мусорной свалке. Государственная экспертиза, по мнению активистов, может ошибаться в результатах исследования и отличаться от независимой народной. Вопрос о сборе средств стоит "особо остро".

Место предполагаемого полигона ТКО неподалеку от бердского кладбища

Собрали 41939 рублей за неделю на проведение общественной экспертизы по полигону ТКО общественники и активисты Бердска. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 3 февраля сообщила руководитель организации "Зеленый патруль" Светлана Рябоконь.

- На сегодня собрали 41939 рублей,- заявила Светлана Рябоконь.

Жители Бердска, которых волнует судьба их города могут направить средства на проведение общественной экологической экспертизы.

Сбор пожертвований осуществляется наличными средствами по следующему режиму: среда с 10.00 до 12.00, четверг с 15.00 до 17.00 по адресу: Бердск, ул. К. Маркса, 33 офис 14 (общественная приёмная партии "Родина"). Пятница с 15.00 до 18.00 по адресу: ул. Ленина, 16 (общественная приемная партии КПРФ).

За проведение экспертизы взялась общественная организация — некоммерческое партнёрство «Экологическое Международное Аудиторское Сообщество. Сертификация». Сумма утвержденная "ЭМАССерт" составляет от 90 до 100 тысяч рублей.

Предполагаемый полигон ТКО, по мнению общественников, экологов и активистов может нанести вред не только экологии близлежащих населенных пунктов, но и здоровью людей.

Напомним, что провести народную экспертизу общественники решили после известия о проведении государственной экспертизы о полигоне ТКО между с. Маяк Искитимского района и Бердском. Государственная экспертиза, по мнению активистов, может ошибаться в результатах исследования и отличаться от независимой общественной, поэтому вопрос о сборе средств на сегодняшний день является животрепещущим.