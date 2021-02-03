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Не хватает 58 тысяч рублей из 100 на народную экспертизу по мусорной свалке около кладбища Бердска активистам

17:20 03.02.2021, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Провести народную экспертизу общественники решили после известия о проведении государственной экспертизы о мусорной свалке. Государственная экспертиза, по мнению активистов, может ошибаться в результатах исследования и отличаться от независимой народной. Вопрос о сборе средств стоит "особо остро".

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Место предполагаемого полигона ТКО неподалеку от бердского кладбища
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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Не хватает 58 тысяч рублей из 100 на народную экспертизу по мусорной свалке около кладбища Бердска активистамСюрприз: Уже две, а не одну свалку построят между Бердском и Искитимом, заявил министр Лев РешетниковЕщё 182 новостей

Собрали 41939 рублей за неделю на проведение общественной экспертизы по полигону ТКО общественники и активисты Бердска. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 3 февраля сообщила руководитель организации "Зеленый патруль" Светлана Рябоконь.

- На сегодня собрали 41939 рублей,- заявила Светлана Рябоконь.

Жители Бердска, которых волнует судьба их города могут направить средства на проведение общественной экологической экспертизы.

Сбор пожертвований осуществляется наличными средствами по следующему режиму: среда с 10.00 до 12.00, четверг с 15.00 до 17.00 по адресу: Бердск, ул. К. Маркса, 33 офис 14 (общественная приёмная партии "Родина"). Пятница с 15.00 до 18.00 по адресу: ул. Ленина, 16 (общественная приемная партии КПРФ).

За проведение экспертизы взялась общественная организация — некоммерческое партнёрство «Экологическое Международное Аудиторское Сообщество. Сертификация». Сумма утвержденная "ЭМАССерт" составляет от 90 до 100 тысяч рублей.

Предполагаемый полигон ТКО, по мнению общественников, экологов и активистов может нанести вред не только экологии близлежащих населенных пунктов, но и здоровью людей.

Напомним, что провести народную экспертизу общественники решили после известия о проведении государственной экспертизы о полигоне ТКО между с. Маяк Искитимского района и Бердском. Государственная экспертиза, по мнению активистов, может ошибаться в результатах исследования и отличаться от независимой общественной, поэтому вопрос о сборе средств на сегодняшний день является животрепещущим.

народная экспертиза общественная экспертиза полигон ТКО экология экспертиза Светлана Рябоконь
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От редакции

Толк от общественной экспертизы будет?

Ольга, 03 февраля 2021 17:42
"В том числе благодаря Вячеславу Владимировичу обитатели «Марьиного лога» (а многие здесь живут круглогодично) почувствовали свою принадлежность к городу, перестали ощущать себя жителями «на отшибе». Они начали понимать, что в обиду их не дадут. Например, не станут строить новый мусорный полигон в 900 метрах от СНТ на границе Бердска. И власть уже отказалась от этой идеи."

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2021/02/03/654403-vremya-i-mesto-proshhaniya-s-umershim-skoropostizhno-predsedatelem-snt-marin-log-vyacheslavom-konovym-v-berdske-stalo-izvestno

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