Гаражная амнистия-2021: Пять важных вопросов

Оформить право собственности на старый гараж позволит любой документ, подтверждающий факт владения им

Россиянам отведут пять лет, чтобы они могли узаконить капитальные гаражи и участки под ними в упрощённом порядке. Законопроект о гаражной амнистии сейчас готовится ко второму чтению в Госдуме. Что собой представляет упрощённая регистрация гаражей и кто может ей воспользоваться, разобралась «Парламентская газета».

1. Какие объекты подпадут под амнистию

Заложенные в законопроект нормы помогут обозначить правовой статус для тысяч гаражей, построенных до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года. Основная «целевая аудитория» — гаражи советского периода, которые люди получали от государства, организаций или как члены кооперативов.

Гаражи-ракушки под амнистию не попадут, речь идёт только о капитальных строениях, отметил на онлайн-дискуссии «Единой России» 1 февраля один из авторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Амнистия будет направлена только на капитальные строения. Это объекты, которые можно признать недвижимостью. Ракушки — это движимый объект», — пояснил депутат.

2. Что подразумевается под «упрощёнкой»

Оформить право собственности на старый гараж позволит любой документ, подтверждающий факт владения им. Это могут быть справки об оплате коммунальных услуг, связанных с гаражом, договор о подключении гаража к электросетям и другие. Конкретные списки документов, которыми можно подтвердить владение гаражом, будут устанавливать региональные власти.

На местную власть вообще ляжет большая часть обязанностей по оформлению документов, отметил Павел Крашенинников. «Это уменьшит «хождение по мукам» владельцев гаражей и сократит их издержки при регистрационных действиях, например кадастровых работах», — добавил он.

Упомянутые кадастровые работы будут проводиться одновременно с регистрацией права собственности на гараж, определено в законопроекте.

Пока законопроект предусматривает подачу двух заявлений: о предварительном согласовании и о непосредственной передаче в собственность земельного участка, на котором стоит гараж. Сейчас парламентарии раздумывают над тем, чтобы сократить и эту процедуру: «Нужно будет подавать одно заявление, а не два, как сейчас указано», — пояснил Крашенинников.

3. Что делать наследникам неоформленных гаражей



Ко второму чтению в законопроекте может появиться норма, позволяющая оформить гараж, если его владелец умер до начала гаражной амнистии. В этом случае автомобильные боксы смогут оформить наследники.«Мы попробуем учесть вопросы, связанные с наследованием, потому что часто так бывает, что гараж передавали по наследству, передавали какую-нибудь членскую книжку, в свидетельство о наследовании это не попало, и, конечно, там точно будут возникать различные проблемы», — отметил Павел Крашенинников.

4. Как долго продлится амнистия

Текущая версия законопроекта предполагает, что правом на упрощённую регистрацию гаражей россияне смогут воспользоваться до 1 января 2026 года. Однако ко второму чтению документа этот срок могут продлить до 1 марта 2026 года. Это позволит «не устраивать в Росреестре к концу 2025 года гонки с препятствиями» и избежать ажиотажа, считает Павел Крашенинников.

Депутат также надеется, что, как и в случае с дачной амнистией, некоторые нормы этого законопроекта удастся впоследствии закрепить на постоянной основе.

5. У кого будут дополнительные возможности

Ко второму чтению законопроект о гаражной амнистии может пополниться нормой, закрепляющей право инвалидов на индивидуальное парковочное место возле дома. Об этом сообщил координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда», депутат Госдумы Михаил Терентьев 1 февраля.

Речь идёт о том, чтобы выделенную инвалиду парковку во дворе больше никто не мог занимать, уточнил он. Для этого законодателям нормы закона о соцзащите инвалидов нужно привести в соответствие с Земельным кодексом.

Источник: pnp.ru