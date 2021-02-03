03.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги

Дальневосточный капитал и «карту дальневосточника» предлагают ввести в России

17:12 03.02.2021 Фото: pixabay.com
0

Согласно документу, для граждан, родившихся на Дальнем Востоке, размер «дальневосточного капитала» будет равен материнскому, то есть 483,8 тысячи рублей.

% name% title
В России предлагают ввести «дальневосточный капитал»

Для жителей ДФО предлагают ввести «дальневосточный капитал», потратить который можно будет, например, на открытие бизнеса или образование. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму и есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Проект подготовили депутаты Федот Тумусов («Справедливая Россия») и Юрий Волков (ЛДПР).

Согласно документу, для граждан, родившихся на Дальнем Востоке, размер «дальневосточного капитала» будет равен материнскому, то есть 483,8 тысячи рублей. Предусматривается, что выплату смогут получить и те, кто не родился, но проживает в ДФО как минимум 5 лет по состоянию на 1 января 2021 года. В этом случае размер и порядок использования «капитала» определит кабмин. Средства можно будет направить на открытие собственного дела, оплату расходов на жильё, получение образования, лечение.

Помимо этого, депутаты также предлагают на спецсчёт, который открывается для каждого дальневосточника, ежегодно зачислять по 10 тысяч рублей. Однако эти деньги можно будет направить только на компенсацию расходов, связанных с авиаперелётами или поездками на железнодорожном транспорте.

Законопроект также предусматривает введение так называемой карты дальневосточника. Она будет предоставлять различные льготы в зависимости от категории её держателя: ребёнок, студент, работающий, пенсионер. Предполагается, что благодаря этой карте граждане смогут, например, купить льготный авиабилет без очередей, получить социальные выплаты.

Соответственно, эта карта подтверждает статус «дальневосточника», и её держателю уже не требуются прочие документы для оформления выплат, подчёркивают авторы.

Правительство России законопроект не поддержало. В отзыве кабмина, в частности, говорится, что принятие проекта предусматривает необходимость выделения дополнительных средств из бюджета. При этом источники и порядок финансирования новых обязательств в документе не определены.

Источник: pnp.ru

Дальний Восток капитал
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хорошая идея?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пушков посоветовал США "посмотреть фильм" и понять, что такое ядерная война
17:45 03-02-2021
Пушков посоветовал США
Потребовала миллион рублей за свое увольнение победительница конкурса «Краса Росгвардии» Анна Храмцова
17:39 03-02-2021
Потребовала миллион рублей за свое увольнение победительница конкурса «Краса Росгвардии» Анна Храмцова
БердскФотомарафон «Мой папа» стартовал в "Курьер.Среда.Бердск"
17:34 03-02-2021
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
17:31 03-02-2021
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
Кто чаще умирает от коронавируса, рассказала Малышева
17:30 03-02-2021
Кто чаще умирает от коронавируса, рассказала Малышева
Почти 40 маршрутов станут электробусными в 2021 году
17:30 03-02-2021
Почти 40 маршрутов станут электробусными в 2021 году
БердскНе хватает 58 тысяч рублей из 100 на народную экспертизу по мусорной свалке около кладбища Бердска активистам 1
17:20 03-02-2021
Не хватает 58 тысяч рублей из 100 на народную экспертизу по мусорной свалке около кладбища Бердска активистам
Новую Tesla могут не пустить на дороги из-за футуристической детали. Что не так?
17:20 03-02-2021
Новую Tesla могут не пустить на дороги из-за футуристической детали. Что не так?
Едва спасли задыхающегося 11-месячного малыша хирурги. Ребенок подавился пустышкой
17:20 03-02-2021
Едва спасли задыхающегося 11-месячного малыша хирурги. Ребенок подавился пустышкой
Бердск"Фу, как не стыдно": Кормление грудью малыша на публике взорвало соцсеть Бердска
17:17 03-02-2021