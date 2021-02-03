Дальневосточный капитал и «карту дальневосточника» предлагают ввести в России

Согласно документу, для граждан, родившихся на Дальнем Востоке, размер «дальневосточного капитала» будет равен материнскому, то есть 483,8 тысячи рублей.

В России предлагают ввести «дальневосточный капитал»

Для жителей ДФО предлагают ввести «дальневосточный капитал», потратить который можно будет, например, на открытие бизнеса или образование. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму и есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Проект подготовили депутаты Федот Тумусов («Справедливая Россия») и Юрий Волков (ЛДПР).

Согласно документу, для граждан, родившихся на Дальнем Востоке, размер «дальневосточного капитала» будет равен материнскому, то есть 483,8 тысячи рублей. Предусматривается, что выплату смогут получить и те, кто не родился, но проживает в ДФО как минимум 5 лет по состоянию на 1 января 2021 года. В этом случае размер и порядок использования «капитала» определит кабмин. Средства можно будет направить на открытие собственного дела, оплату расходов на жильё, получение образования, лечение.



Помимо этого, депутаты также предлагают на спецсчёт, который открывается для каждого дальневосточника, ежегодно зачислять по 10 тысяч рублей. Однако эти деньги можно будет направить только на компенсацию расходов, связанных с авиаперелётами или поездками на железнодорожном транспорте.

Законопроект также предусматривает введение так называемой карты дальневосточника. Она будет предоставлять различные льготы в зависимости от категории её держателя: ребёнок, студент, работающий, пенсионер. Предполагается, что благодаря этой карте граждане смогут, например, купить льготный авиабилет без очередей, получить социальные выплаты.

Соответственно, эта карта подтверждает статус «дальневосточника», и её держателю уже не требуются прочие документы для оформления выплат, подчёркивают авторы.

Правительство России законопроект не поддержало. В отзыве кабмина, в частности, говорится, что принятие проекта предусматривает необходимость выделения дополнительных средств из бюджета. При этом источники и порядок финансирования новых обязательств в документе не определены.

Источник: pnp.ru