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Озвучила детали онлайн-голосования в Госдуму в 2021 году Памфилова

18:00 03.02.2021 Фото: pixabay.com
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Председатель Центризбиркома подчеркнула, что в ходе предстоящего единого дня голосования 19 сентября ожидаются провокации, члены избирательных комиссий должны быть готовы к ним.

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Онлайн-голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести регионах, включая Москву

ЦИК в ближайшее время объявит сбор заявок от регионов, которые считают, что готовы к проведению дистанционного электронного голосования, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
Дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву, заявила в среду председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

"Наряду с традиционным голосование дистанционное электронное голосование [будет проводиться] в пяти регионах, а также в Москве. Они [в Москве] будут проводить дистанционное электронное голосование на своей платформе, все остальные регионы - на той федеральной платформе, которую мы готовим с "Ростелекомом" и Минцифры, но правила, порядок голосования будут едиными", - сказала она на заседании ЦИК.

Она добавила, что ЦИК в ближайшее время объявит сбор заявок от регионов, которые считают, что готовы к проведению дистанционного электронного голосования.

Памфилова также заявила, что велика вероятность, что выборы в 2021 году пройдут в течение трех дней, ЦИК должен быть к этому готов.

Возможные провокации на выборах
Председатель Центризбиркома подчеркнула, что в ходе предстоящего единого дня голосования 19 сентября ожидаются провокации, члены избирательных комиссий должны быть готовы к ним.

Глава ЦИК отметила, что сейчас акцент делается на подготовке членов комиссий, учитывая недавние изменения избирательного законодательства, чтобы "каждый член избирательной комиссии на своем уровне в меру своих обязанностей" четко знал действующие нормы. "Формы голосования будут более современными, более эффективными, - сказала Памфилова. - Мы сейчас будем проводить полномасштабное обучение всех участников избирательного процесса".

"Мы большое внимание уделяем второй составляющей, помимо профессиональной подготовки. Это стрессоустойчивость наших коллег. Проблема довольно острая, актуальная. Они должны быть готовы к отражению всех возможных провокаций, которые, несомненно, будут с целью дискредитировать избирательную систему, с целью сорвать выборы и дезорганизовать работу комиссий. Такие провокации будут, мы знаем", - сообщила председатель ЦИК.

В связи с этим планируется организация психологической помощи для членов избирательных комиссий. "Если возникает какая-то сложная ситуация, у них должен быть крепкий тыл в нашем лице и в лице специалистов, которые помогут им достойно справиться с теми проблемами, которые могут возникнуть", - резюмировала Памфилова.

Согласно закону, выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Источник: ТАСС

голосование онлайн Элла Памфилова
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