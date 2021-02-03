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Потребовала миллион рублей за свое увольнение победительница конкурса «Краса Росгвардии» Анна Храмцова

17:39 03.02.2021 Фото: Росгвардия
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Она считает увольнение несправедливым и добивается возвращения на службу, а также выплаты моральной компенсации.

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Победительница конкурса «Краса Росгвардии» потребовала миллион рублей за свое увольнение

Победительница конкурса «Краса Росгвардии» Анна Храмцова подала иск в суд с требованием выплатить ей миллион рублей за то, что ее уволили со службы после сторис в служебном помещении.

Иск подан Ленинский районный суд в отношении бывшего начальства Храмцовой. Она считает увольнение несправедливым и добивается возвращения на службу, а также выплаты моральной компенсации.

«Увы, даже бесценная человеческая жизнь в нашей правоприменительной практике зачастую не оценивается в миллион рублей, так что ожидать от системы щедрости не приходится», — сказала Храмцова. Она добавила, что в случае получения компенсации, направит часть денег в благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки.

Прапорщика полиции Анну Храмцову уволили из свердловского управления Росгвардии в декабре 2020 года. Девушка объяснила, что причиной увольнения стало то, что она сделала фотосессию в административном помещении, находящемся на санобработке. Как отмечает E1.ru, снимки вызвали волну негативных комментариев в соцсетях девушки.

В 2019 году Храмцова выиграла первый всероссийский фотоконкурс «Краса Росгвардии», за нее проголосовали более 57 тысяч человек. По словам девушки, после победы в конкурсе коллеги стали хуже к ней относиться.

Источник: tvrain.ru

конкурс красоты полицейский увольнение Анна Храмцова
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От редакции

Вернут на службу?

Аноним, 03 февраля 2021 18:59
Ну конечно коллеги стали хуже относиться. Они то хотели чтобы их любили за чёрную форму, сильную руку и твёрдую палку, за напор с нажимом в горячих точках - типа площадей и прочих местах несанкционированных группоыювых встреч... А оказалось, что нежная блондинка с накрашенными губами всё же лучше.

Обидно.

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