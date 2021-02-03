В этом году современный и экологичный транспорт появится ещё на около 40 маршрутах.

Почти 40 маршрутов станут электробусными в 2021 году

В 2021-2022 годах в Москву придут больше 820 электробусов. В 2024 году их число превысит 2,2 тысячи − это 1/3 всего городского транспорта. А к 2030 году весь парк Мосгортранса станет «зелёным».

Следующий этап развития электрического транспорта – электробус с электрическим обогревом. Сейчас российские производители работают над его разработкой.

Московский электробус соответствует самым высоким требованиям экологичности и безопасности. Сложный батарейный модуль включает в себя элементы терморегулирования, которые помогают поддерживать уровень температуры от перегрева или переохлаждения.

Электробусы, как и весь транспорт Мосгортранса, проходят необходимое техническое обслуживание и полностью готовы для работы в климатических условиях Москвы.

«Электробусы полюбились москвичам за счет плавности и бесшумности хода. Два года назад перед городом стояла задача перевести транспорт на электробусы и ускорить движение, и она была успешна выполнена в короткие сроки», − Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров.

Источник: mos.ru